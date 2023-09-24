3 مباريات ودية لـ «أبيض الشاطئية» مع السعودية

يستعد منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية لخوض 3 مباريات ودية مع نظيره السعودي أيام 23 و 27 و 28 الجاري، ضمن معسكره الحالي في دبي، في إطار استعداداته للمشاركة في مونديال ((الشاطئية)) الذي تستضيفه الدولة فبراير المقبل.وتضم قائمة منتخبنا في المعسكر 21 لاعباً، هم: محمد الجسمي، حميد جمال، هيثم الكعبي، عبدالله دهقاني، كمال علي، سعيد عيد، وليد محمدي، علي محمدي، عبدالله عباس، أحمد الملاحي، حميد المراشدة، مصعب عمر، وليد بشر، أحمد بشر، راشد عيد، عباس علي، سيف الجلاف، عبدالله البوم، إبراهيم الشامسي، سلطان إسماعيل، عبدالرحمن محمد.