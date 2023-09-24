«الأبيض» يتقدم إلى المركز 70 في تصنيف «فيفا»

تقدم منتخب الإمارات لكرة القدم ((الأبيض)) مركزين في تصنيف الاتحاد الدولي((فيفا)) الصادر أمس ليصبح في المركز الـ70 عالميا والثامن آسيويا. ورفع منتخب الإمارات رصيده إلى 1342 نقطة متقدماً من المركز الـ72 في النسخة الماضية من التصنيف، والتي صدرت في يوليو الماضي. وعززت الأرجنتين، بطلة العالم، صدارتها للتصنيف، وجاءت فرنسا بالمركز الثاني، تليها البرازيل، وإنجلترا، وبلجيكا. وتقدم المنتخب المغربي إلى المركز 13 ((عالمياً))، والأول على مستوى أفريقيا، وحل منتخب تونس في المركز 29 عالمياً، والجزائر في المركز 34، يليه منتخب مصر. وتصدر منتخب اليابان تصنيف قارة آسيا، يليه المنتخب الإيراني في المركز الثاني، ثم كوريا الجنوبية، وأستراليا، والسعودية، وقطر، والعراق، والإمارات.