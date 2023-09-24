Sunday, 24 September 2023 02:40 GMT

«الأبيض» يتقدم إلى المركز 70 في تصنيف «فيفا»

9/24/2023 5:57:36 AM
(MENAFN- Al-Bayan) $(resize).css('font-size', newFontSize); return false; }); });

تقدم منتخب الإمارات لكرة القدم ((الأبيض)) مركزين في تصنيف الاتحاد الدولي((فيفا)) الصادر أمس ليصبح في المركز الـ70 عالميا والثامن آسيويا. ورفع منتخب الإمارات رصيده إلى 1342 نقطة متقدماً من المركز الـ72 في النسخة الماضية من التصنيف، والتي صدرت في يوليو الماضي. وعززت الأرجنتين، بطلة العالم، صدارتها للتصنيف، وجاءت فرنسا بالمركز الثاني، تليها البرازيل، وإنجلترا، وبلجيكا. وتقدم المنتخب المغربي إلى المركز 13 ((عالمياً))، والأول على مستوى أفريقيا، وحل منتخب تونس في المركز 29 عالمياً، والجزائر في المركز 34، يليه منتخب مصر. وتصدر منتخب اليابان تصنيف قارة آسيا، يليه المنتخب الإيراني في المركز الثاني، ثم كوريا الجنوبية، وأستراليا، والسعودية، وقطر، والعراق، والإمارات.

MENAFN24092023000110011019ID1107128907

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث