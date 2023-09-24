«الأبيض» يتقدم إلى المركز 70 في تصنيف «فيفا»

«الأبيض» يتقدم إلى المركز 70 في تصنيف «فيفا»
التاريخ
9/24/2023 5:57:36 AM
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تقدم منتخب الإمارات لكرة القدم ((الأبيض)) مركزين في تصنيف الاتحاد الدولي((فيفا)) الصادر أمس ليصبح في المركز الـ70 عالميا والثامن آسيويا. ورفع منتخب الإمارات رصيده إلى 1342 نقطة متقدماً من المركز الـ72 في النسخة الماضية من التصنيف، والتي صدرت في يوليو الماضي. وعززت الأرجنتين، بطلة العالم، صدارتها للتصنيف، وجاءت فرنسا بالمركز الثاني، تليها البرازيل، وإنجلترا، وبلجيكا. وتقدم المنتخب المغربي إلى المركز 13 ((عالمياً))، والأول على مستوى أفريقيا، وحل منتخب تونس في المركز 29 عالمياً، والجزائر في المركز 34، يليه منتخب مصر. وتصدر منتخب اليابان تصنيف قارة آسيا، يليه المنتخب الإيراني في المركز الثاني، ثم كوريا الجنوبية، وأستراليا، والسعودية، وقطر، والعراق، والإمارات.
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