بني ياس يستعيد جواو فيكتور أمام الوصل

بني ياس يستعيد جواو فيكتور أمام الوصل
التاريخ
9/24/2023 5:57:36 AM
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يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بني ياس خدمات الظهير الأيسر البرازيلي جواو فيكتور في مواجهة الوصل بالجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين.
وكان فيكتور تعرض لإصابة بشد في العضلة الخلفية غاب على إثرها عن مباراة الجزيرة وبني ياس في إياب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، التي حسمها الجزيرة بركلات الجزاء الترجيحية بعد التعادل 1-1. وأصبح اللاعب جاهزاً للمشاركة مع الفريق بعدما تماثل للشفاء، وانضم لتدريبات الفريق خلال الأيام الماضية تحت قيادة المدرب السلوفيني داركو ميلانيتش.
بينما تخلو قائمة الفريق من أي غيابات، باستثناء المدافع حسن المحرمي الذي يخوض برنامجاً تأهيلياً من إصابة في الرباط الصليبي منذ الموسم الماضي، وينتظر عودته للملاعب في يناير المقبل.
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