بني ياس يستعيد جواو فيكتور أمام الوصل

يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بني ياس خدمات الظهير الأيسر البرازيلي جواو فيكتور في مواجهة الوصل بالجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين.

وكان فيكتور تعرض لإصابة بشد في العضلة الخلفية غاب على إثرها عن مباراة الجزيرة وبني ياس في إياب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، التي حسمها الجزيرة بركلات الجزاء الترجيحية بعد التعادل 1-1. وأصبح اللاعب جاهزاً للمشاركة مع الفريق بعدما تماثل للشفاء، وانضم لتدريبات الفريق خلال الأيام الماضية تحت قيادة المدرب السلوفيني داركو ميلانيتش.

بينما تخلو قائمة الفريق من أي غيابات، باستثناء المدافع حسن المحرمي الذي يخوض برنامجاً تأهيلياً من إصابة في الرباط الصليبي منذ الموسم الماضي، وينتظر عودته للملاعب في يناير المقبل.