طاقم ألماني يدير لقاء العين وعجمان

أسندت لجنة الحكام في اتحاد الكرة، إدارة مباراة العين مع عجمان في الجولة الثالثة لدوري أدنوك للمحترفين، غداً، إلى طاقم تحكيم ألماني، بقيادة دانييل سايبيرت، ويعاونه مواطناه يان سيديل، رافئيل فولتين، وتم اختيار الحكم الشاب سيف المصعبي حكماً رابعاً، وأسندت إدارة تقنية الفيديو بالمباراة، إلى الألماني بنجامين كورتيس، ويعاونه يوسف الجسمي. وتعتبر المباراة هي الأولى التي سيتم إسنادها لحكام أجانب هذا الموسم.

ويملك الألماني دانييل سايبيرت خبرة كبيرة، ويعتبر من حكام النخبة في ألمانيا، وسبق له إدارة نهائي كأس العرب بين تونس والجزائر. وظهر سايبيرت ((37 عاماً))، لأول مرة على الساحة الدولية، بإدارته مباراة البرتغال وتركيا، بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا تحت 19 عاماً.