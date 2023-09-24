رفع علم الإمارات بقرية الرياضيين في هانغتشو اليوم

تشهد قرية الرياضيين في هانغتشو الصينية، اليوم، مراسم رفع علم دولة الإمارات، ضمن مراسم الاحتفاء بالوفود المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية الـ 19 التي تستمر حتى 8 أكتوبر المقبل. وسجل منتخبنا الوطني للشراع بداية جيدة ضمن مسابقة الكا 4 من خلال مشاركة محمد الزعابي وكاميليا القبيسي، ويستكمل منتخبنا مشواره اليوم بمسابقتي الكا 6 بنات الفئة الأولمبية عن طريق ضحى آل بشر. كما يشارك عادل خالد بمسابقة الكا 7 بالفئة الأولمبية للرجال. ويبلغ إجمالي عدد السباقات 9، لفئة الكا 4، و10 لفئة الكا 6، ومثلهم لفئة الكا 7 وسيتم احتساب النقاط في ختام السباقات بصورة تراكمية.وأكد محمد الزعابي قوة المنافسات في ظل وجود نخبة من اللاعبين الآسيويين أبرزهم التايلاندي ويكي بهانوب بطل العالم، مشيراً إلى أن الفرصة ما زالت قائمة حتى نهاية السباقات.

التجديف

وعلى صعيد منافسات التجديف حل حمد المطروشي لاعب منتخبنا للتجديف في المركز الرابع بالجولة الثانية للفردي مسجلاً زمناً وقدره 8:02.89 دقائق بمسابقة الفردي وخرج من قائمة المتأهلين للمنافسة على الميداليات وسيخوض السباق الأخير لتحديد المراكز.

6 رياضات

وصلت أمس بعثات منتخباتنا لـ6 رياضات إلى مقر القرية الرياضية في هانغتشو وهي الشطرنج، المبارزة، الدراجات، الرماية، السباحة، والرياضات الإلكترونية، فيما تصل اليوم منتخبات التايكواندو، ومنتخب كرة السلة، والرجبي.

وتضم بعثة منتخب الشطرنج 5 لاعبات هن: وافية درويش وروضة السركال وعائشة سرحان المعيني وعنود عيسى وموزة المنصوري، ويرافق البعثة الكوبي التر أرانسيبيا مدرب منتخب السيدات والإدارية هند محمد سالم النعيمي، وتنطلق المنافسات الأحد المقبل وتستمر حتى 7 أكتوبر المقبل.

وبضم منتخب المبارزة 4 لاعبات هن: الهيام البلوشي ونورة البريكي (فلوريه سيدات)، وزينب الحوسني وشيخة الزعابي (الإيبيه سيدات)، إضافة إلى 4 لاعبين بمسابقة (الإيبيه رجال) هم: خليفة الزرعوني، ومحمد المازمي، وعبدالله الحمادي، وعمران البلوشي.

ويشارك منتخبنا للدراجات في سباقات الطريق والمضمار والدراجة الجبلية، من خلال 7 لاعبين ولاعبتين هم: أحمد المنصوري وجابر المنصوري وسيف الكعبي وعبدالله جاسم العلي وعبدالله الحمادي ويوسف ميرزا، بجانب صفية الصايغ وزهرة حسين، فيما يشارك خليفة الكعبي في سباقات الدراجة الجبلية.

ويضم منتخبنا للرماية كلاً من: سيف بن فطيس، ووليد العريانى، ويحيي المهيري، وإبراهيم خليل، وياسمين تهلك، أحمد الأميري، وغاية آل شهيل، وعائشة الياسي، ويمثل منتخبنا للسباحة 3 سباحات وسباح، حيث تشارك مهرة الشحي وميرة الشحي بسباقي 50 – 100 متر حرة، ومها الشحي بسباقي 200 – 400 متر، عمر الحمادي بسباقي 50 – 100 متر ظهر.

وضمت بعثة الرياضات الإلكترونية كلاً من: علي الحمادي وأحمد السويدي في لعبة ((فيفا،)) وبطي المنصوري وأحمد السويدي وخليفة الظاهري وحارب المنذري وفارس المزروعي ومحمد المطروشي بلعبة الأساطير، وراشد العوضي ومحمد البناء بلعبة ستريت فايتر.

وصول

ويمثل الثنائي عبدالله المازمي وحسين المسماري،منتخبنا للتايكواندو ويضم منتخب كرة السلة 12 لاعباً هم: راشد أيمن، حامد عبداللطيف، راشد سالم، فيصل محمد، عمر خالد، راشد الزعابي، جاسم محمد، خالد خليفة، قيس عمر، محمود وسيم، هزاع عمر، عبدالعزيز خليفة، ويضم الجهازان الفني والإداري كلاً من: الدكتور منير بن الحبيب مديراً فنياً ويعاونه كل من: سالم عتيق وجاسم عبدالرضا، مساعدين، وتضم البعثة راشد النقبي مديراً للمنتخب، وعلي الحمادي إدارياً.

ويصل منتخبنا للرجبي الرجال قادماً من معسكر هونغ كونغ وتضم 15 لاعباً، ويشارك منتخبنا في المجموعة الرابعة بالدورة، ويبدأ مشواره 24 الجاري وسيلعب مع نيبال وأفغانستان والصين.