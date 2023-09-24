1715 صفقة في الميركاتو الصيفي

بلغت معاملات الأندية لقيد وتسجيل اللاعبين في الأندية المحترفة وفرق الدرجة الأولى والثانية والثالثة والشباب خلال الفترة الأولى للانتقالات ((الميركاتو الصيفي)) للموسم الرياضي الحالي 1715 معاملة، وشهد اليوم الختامي للانتقالات الصيفية إجراء 148 معاملة، وأغلق اتحاد الكرة في الخامسة من مساء أمس ((الميركاتو)) والذي بدأ 3 يوليو الماضي.

ووزعت معاملات قيد وتسجيل اللاعبين ما بين 51 معاملة استبدال، و46 إعارة، و25 انتقال لاعب، و 1520 تسجيل لاعب، و73 كشف قيد.

قدمت أندية المحترفين 198 معاملة، تنوعت ما بين 118 لاعباً مواطناً، و 23 لاعباً مقيماً، و2 من مواليد الدولة، و 55 لاعباً أجنبياً.

وفي أندية الدرجة الأولى بلغت معاملات القيد والتسجيل 409 معاملات، تضمنت 240 لاعباً مواطناً، و16 من مواليد الدولة، و 94 لاعباً مقيماً، و 59 لاعباً أجنبياً.

وأجريت في مسابقة دوري الدرجة الثانية 301 معاملة، وزعت ما بين 20 لاعباً مواطناً و17 من مواليد الدولة، و89 لاعباً مقيماً و 175 لاعباً أجنبياً

فيما شهد دوري الدرجة الثالثة إجراء 402 معاملة، تضمنت 8 لاعبين مواطنين، و9 من مواليد الدولة، و 36 لاعباً مقيماً، و 349 لاعباً أجنبياً

بينما تم إجراء 85 معاملة قيد وتسجيل في مسابقة دوري المحترفين تحت 21 سنة، تنوعت بين 54 لاعباً مواطناً، و3 من واليد الدولة، و 28 لاعباً مقيماً.

وتم قيد وتسجيل 94 لاعباً في مسابقة دوري الشباب تحت 21 سنة، من بينهم 68 لاعباً مواطناً، و4 من مواليد الدولة، و 22 لاعباً مقيماً.

وفي دوري الشباب تحت 19 سنة، قدمت الأندية 153 معاملة، تنوعت ما بين 77 لاعباً مواطناً، و 9 من مواليد الدولة، و 67 لاعباً مقيماً.

اللحظات الأخيرة

وشهدت اللحظات الأخيرة للميركاتو تعاقد نادي شباب الأهلي مع الحارس عادل أبوبكر فدعق، قادماً من نادي حتا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، ليكون أحد الحراس الذين يعتمد عليهم الفريق إلى جوار الحارسين حسن حمزة وجمال إسماعيل، وجاء التعاقد مع فدعق بعد التأكد من انتهاء موسم ماجد ناصر، لإصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وتعاقد الشارقة مع المدافع الكرواتي الشاب مارو كاتينتش (19 عاماً) قادماً من دينامو زغرب الكرواتي وتم قيده في خانة اللاعب المقيم، وضم اتحاد كلباء، البرازيلي والاس دوس سانتوس (28 عاماً) من نادي ووهان الصيني خلفاً لمواطنه فرنانديز المصاب، وسبق أن لعب دو سانتوس لأندية لاتسيو وموناكو وبراغا فضلاً عن تمثيله لمنتخب البرازيل تحت 23 سنة.

وتعاقد حتا مع 3 مدافعين، حيث استعار محمد عبدالرحمن من النصر، والمدافع عبدالله الحمادي من الشارقة، وتعاقد مع عبدالرحمن عادل من شباب الأهلي.

وظفرت أندية دوري الدرجة الأولى بصفقات عدة واستعاد نادي العربي جهود لاعبه السابق راشد عيسى الذي قاد حتا للتتويج بدرع ((الهواة)) والصعود إلى دوري المحترفين في الموسم الماضي، فيما تعاقد نادي الفجيرة مع البرازيلي جوناثان ليما وتم قيده ضمن فئة المقيمين، وضم العروبة العماني حامد يحيى، وكسب الرمس المهاجم الشاب طلال عبدالله لاعب العربي.

كما ضم مصفوت السنغالي ندياو ديوب لموسم واحد. وتعاقد الجزيرة الحمراء مع الثلاثي محمد غرغور، روستاند دجوه، والبرازيلي دانيلو أوليفيرا قادماً من نادي راب راتشا التايلاندي.