انتصار صيني في حرب الرقائق تحيط به الشكوك

مما لا شك فيه، أن الحرب التكنولوجية بين الصين والولايات المتحدة مستعرة، وآخذة في الاتساع، وسط جدل وشكوك واتهامات متبادلة. ومؤخراً، أثبتت شركة هواوي الصينية، قدرتها على الالتفاف على العقوبات الأمريكية ضدها، من خلال إطلاق هواتف ذكية متطورة، في المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة، الذي عقد في برشلونة. وبسبب تكهنات بأن الصين قد حققت قفزات في تكنولوجيا صناعة الرقائق، ارتفعت أسهم معظم الشركات الصينية العاملة في قطاع التكنولوجيات الدقيقة.

غير أن ذلك المنجز لم يكن عملاً صينياً صرفاً، وإنما اعتمد جزئياً على الرقائق والتكنولوجيات الكورية الجنوبية (أعلنت شركة أبحاث كندية مستقلة في مطلع سبتمبر الجاري، أن وحدة المعالجة المركزية لأجهزة هواوي الصينية الأخيرة، تم تصنيعها من قبل شركة SMIC، الشركة الكورية الرائدة عالمياً في صناعة الرقائق)، الأمر الذي دفع بعض المعلقين الصينيين إلى التحذير من الترويج والمبالغة في الانتصار، خوفاً من عقوبات اقتصادية أمريكية قمعية مضاعفة، على نحو ما فعله أستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة رنمين الصينية، في مقال نشره يوم 4 سبتمبر، وجاء فيه: ((لقد قامت الولايات المتحدة بفحص الهواتف المحمولة الجديدة من هواوي بدقة، خلال اليومين الماضيين، والغرض من ذلك واضح جداً، لأنها تريد اكتشاف الثغرات، وفرض عقوبات أكثر صرامة على الشركة)).

وعلى المنوال نفسه، كتب كاتب العمود المتخصص في القضايا التكنولوجية ((وانغ شين شي))، أنه يجب على الصينيين وشركة هواوي تجنب (بنغ شا)، والبقاء صامتين، مع الاستمرار في تعزيز القدرات الذاتية، لأن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، بدأتا التحقيق في سلسلة التوريدات الخاصة بشركة هواوي.

ومصطلح (بنغ شا) وترجمته الحرفية هي ((الثناء والقتل))، هو إشارة إلى واقعة صينية قديمة، حدثت زمن أسرة هان الإمبراطورية، وملخصها أن أحد القادة كان فخوراً بحصانه القوي، فأخذ يجهده في الاستعراضات والسباقات، وسط تصفيق الناس وتشجيعه على الجري، إلى أن مات من الإرهاق. وبعبارة أخرى، فإن الكاتب أراد أن يطالب مواطنيه بالكف عن التلويح والتصفيق والحماس لشركة هواوي، كيلا ينهك تحت وطأة العقوبات الأمريكية، فينهار مثل ذلك الحصان.

أما البعض الآخر من المعلقين، فقد أشار إلى مخاوف من احتمال تعطيل أو إرباك الإنتاج، خصوصاً أن كوريا الجنوبية تتعرض لضغوط أمريكية قوية، كي تضاعف تشددها لجهة منع تعامل شركاتها التكنولوجية مع نظيراتها في الصين. وبحسب هؤلاء، فإنه إذا ما عجزت شركة هواوي عن استخدام شرائح كورية في هواتفها الجديدة، فإنها ستحتاج إلى وقت طويل للعثور على موردين جدد.

والحقيقة أن ما حذر منه المعلقون الصينيون، كان قد حدث بالفعل، حيث نجحت الضغوط الأمريكية في إيقاف شركات تصنيع الرقائق الكورية الجنوبية، مثل (SMIC)، (SK Hynix)، و(Samsung) عن تزويد هواوي بشرائح الذاكرة ومعالجة التطبيقات، اعتباراً من 15 سبتمبر 2020، لكن يبدو أن هواوي استطاعت أن تحصل على حاجتها من الشرائح الكورية من خلال أطراف ثالثة، لا سيما الشرائح التي تنتجها شركة SK Hynix، وهي شرائح تقرأ وتكتب بسرعات أعلى بخمسين في المئة من الشرائح التي تنتجها الشركات الصينية، ولها ذاكرة استيعابية أعلى بكثير.

من ناحية أخرى، وضمن الجهود الأمريكية في ملاحقة الإنجازات الصينية وفك أسرارها، تم التأكد من أن لدى شركة هواوي مخزوناً من رقائق هايسيليكون (HiSilicon)، ورقائق كيرين (Kirin)، التي تنتجها شركة TSMC التايوانية، ويعتقد أنها جمعتها من الأسواق العالمية قبل أسبوع واحد من توقف الشركة التايوانية عن تصنيع تلك الرقائق في منتصف سبتمبر عام 2020، بناء على طلب أمريكي. غير أن أحد التقارير أشار إلى أنه قبل ذلك التاريخ، قامت TSMC التايوانية بتسليم حوالي 10 ملايين وحدة من شرائح Kirin 9000e غير المعبأة إلى شركة هواوي، بالإضافة إلى نحو 5 ملايين وحدة معبأة من شرائح Kirin 9000s.