لماذا نقرأ مارسيل بروست؟ 2-1

دعوني أفشي لكم أمراً خاصاً ليس بتلك الأهمية إلا لي وحدي، أذكره لكم ليس من باب التباهي أو الثرثرة، ولكن لاحتياجي لحكاية أوظفها كمفتتح لمقال اليوم، أثير بها انتباهكم وأربطها بما سيليها من حديث: والأمر هو أنني منذ أسبوع انضممت إلى مجموعة من القراء الجادين الذين استقر قرارهم على الدخول في مغامرة قرائية فريدة من نوعها، وهي أن يبدؤوا بقراءة أطول رواية في تاريخ الأدب كله، إنها رواية الأديب الفرنسي مارسيل بروست ((بحثاً عن الزمن المفقود)) التي تتألف من 7 أجزاء تزيد على الـ 3000 صفحة!

هناك من يقوم بالمتابعة، وتحديد الصفحات المقرر قراءتها للمجموعة، وأظن أننا فيما لو التزمنا بما هو مقرر وواصلنا هذا الطريق الوعر لقراءة عمل يُحجم القراء بكل اللغات عن قراءته، لأسباب ذكرتها في مقال سابق، فإننا قد ننهي الرواية في قرابة 7 - 9 أشهر تقريباً.

وهنا قد يتبادر للذهن سؤال منطقي: ما الذي يدفعكم لقراءة هذه الرواية رغم تحدياتها، ورغم أنها من الروايات القديمة التي يعود نشرها للعام 1913؟ قد تكون الرغبة في التحدي والمغامرة أحد الأسباب لذلك، فبقدر ما تسمع عن صعوبتها، وعدم إقبال القراء حول العالم على الاقتراب منها، حتى من بين كبار المثقفين والأدباء، فإنهم محدودون أولئك الذين أتموا قراءتها، ويذكر أن الروائي المصري نجيب محفوظ أحد هؤلاء!

إن قراءة ((بحثاً عن الزمن المفقود)) تفتح باباً واسعاً للأسئلة حول جدوى قراءة الأدب الكلاسيكي خاصة، وحول الطريقة التي نقرأ بها الأدب بشكل عام، وإن أكثر ما يثير القلق والتساؤل هو ذلك التباهي غير المبرر عند البعض حول قراءة خمسة كتب كل أسبوع، وعشرين كتاباً كل شهر، ومائة كتاب في العام، والنتيجة لا أدري ماذا؟ لأنني وأنا أقرأ الجزء الأول من سباعية مارسيل بروست أيقنت أن هذه الرواية تحتاج لأكثر من 9 أشهر إذا كنا سنقرؤها بإخلاص، ورغبة في المعرفة، فنحن نقرأ لنعرف ماذا كتب بروست في 3000 صفحة، لا لنقفز مسافة 3000 صفحة في الفراغ!