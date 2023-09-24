عودة الحديث عن إصلاح «الأمم المتحدة»

من دون شك، يعدّ مطلب قادة الدول وممثلي الحكومات في العالم المجتمعين في مقر الأمم المتحدة في دورتها السنوية الـ78 بإصلاح عمل المنظمة الدولية التي جاءت على خلفية سلبيات عصبة الأمم التي تسببت في نشوب الحرب العالمية الثانية، من أهم المطالب السنوية التي باتت ((عرفاً)) في اجتماعات الجمعية العمومية، وهي من المطالب المتكررة، أيضاً، مع نشوب أي أزمة بين الدول الكبرى، وهذه المرة استمر المطلب نفسه مصحوباً بالتداعيات المتعلقة بالحرب الروسية-الأوكرانية التي تقلق المجتمع الدولي.

ويتركز مطلب إصلاح الأمم المتحدة في توسعة ((مجلس الأمن الدولي))، الجهاز الإداري الأكثر صلاحية في القرارات الصادرة عن هذه المنظمة، ليضم أعضاءً جدداً بدلاً من أن تكون العضوية الدائمة مقتصرة على الخمس الكبار فقط؛ الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وبريطانيا، وفرنسا، على أن يستتبع ذلك الإصلاح تعديل ((حق النقض)) أو ما يعرف بـ((حق الفيتو)) الذي تتمتع به الدول الخمس.

ويأتي هذا المطلب ليس فقط من باب تحقيق العدالة الدولية بعد تغير مواقع الدول من حيث التأثير في القضايا الأساسية في العالم، ولكن أيضاً من باب تداعيات حالة التنافس بين هؤلاء الكبار في تقديم مصالحهم الوطنية وإعطائها أولوية من دون النظر إلى مصالح بقية دول العالم. وفي الحقيقة لا يبدو أن هناك تحركاً جاداً لإجراء الإصلاحات المطلوبة رغم أهميتها في أن تعكس حالة التغير الكبير الحاصل في العالم.

الأمر المقلق في موضوع عدم إصلاح المنظمة في حال أصرت الدول الكبرى على التمسك بموقفها أن يؤدي ذلك إلى تقاعس الدول التي تعتقد أن لديها القدرة في أن تكون عضواً في مجلس الأمن، خاصة بعدما أثبتت أرقام القفزات التنموية والتطور الصناعي في بلدانها، وأن لديها ما تضيفه إلى شعوب العالم. ويمكن أن تتمثل أبسط صور التقاعس في عدم التفاعل مع المهددات الجديدة في استقرار العالم، مثل قضايا المناخ والبيئة، وهي من القضايا التي بات التفاعل معها ضرورة وليس ترفاً، كما أن استمرار وضع العمل في المنظمة الدولية على ما هو من شأنه ترسيخ فكرة تقسيم دول العالم إلى معسكرين أو أكثر.

أما عن دواعي استمرار الحديث عن إصلاح الأمم المتحدة فذلك لوجود عاملين اثنين؛ هما: العامل الأول: أن هناك دولاً صاعدة اقتصادياً، وهو بلا شك عامل محفز في الصعود السياسي؛ وبالتالي لن تقبل تلك الدول بدور هامشي في مقابل استمرار دول أخرى تراجعت مكانتها في النظام الدولي من الناحيتين الاقتصادية والسياسية.

أما العامل الثاني فيدعو إلى استمرار هذا المطلب المهم، وهو: إساءة بعض الدول الكبرى لـ((حق الفيتو))، وتطويع القرار الدولي لخدمة مصالحها ومشاريعها الدولية من دون النظر إلى مصالح الدول الأخرى في العالم، حتى لو تعارضت مع الأمن والسلم الدوليين، وهذا ما يجعل تلك الدول الإقليمية تدخل في شراكات إقليمية للحفاظ على مصالحها والتأثير في القرارات الدولية.

أجد أن استمرار الحديث عن إصلاح منظمة الأمم المتحدة مسألة مهمة، بل عودتها كل سنة هي تأكيد موضوعي من أعضاء هذه المنظمة على رغبتهم ببقاء هذه المنظمة الدولية ونقدها باستمرار من أجل تطوير طريقة عملها وليس إلغاءها.

بالمقارنة بين عصبة الأمم التي تسببت في الحرب العالمية الثانية 1945 مع منظمة الأمم المتحدة يبقى استمرار عمل الأمم المتحدة رغم علّاته هو الخيار الأفضل بدل غيابه على الأقل لعدم وجود إطار أو ((منصة)) سياسية تضم الجميع، وتساعد على إيجاد أجواء تحقق نقطة تواصل بين المختلفين سياسياً.