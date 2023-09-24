يندفعون في الغرب خلف ظواهر مستحدثة، ويتطرّفون في مواقفهم، وبعد فترة ينتبهون، فيراجعون أنفسهم، ويخرج من بينهم علماء ومفكّرون ومسؤولون يحاولون تصحيح المفاهيم التي قلبوها، بل وداسوها!

آخر التراجعات صدرت عن وزيرة أوروبية، أعتقد أنها فرنسية، وجّهت كلامها إلى النساء والفتيات أولاً، ومن بعدهنّ الأسرة كاملة، وطلبت منهنّ العودة إلى المطبخ، هكذا وبكل سهولة، لمواجهة الوجبات السريعة، والاتكالية على خدمات التوصيل، وتحدّثت عن ((الماضي الجميل))، عن زمن ((الجدّات))، فهي تذكر بلا شك ذلك الزمن.

وتذكر كيف كانت الجدّة تقف في المطبخ وتبدع في إعداد الوجبات لأبنائها وبناتها وأحفادها، وما كانت تشكو من شيء، بل هي سعيدة بما تفعل، والسيدة الوزيرة كانت من جيل الانطلاق، ذلك الجيل الذي ترك كل شيء وراءه، واندفع خلف الظواهر التي ولدتها حملات المساواة وحقوق المرأة، والتي نتج عنها اختلال في توازن العائلات، ومجاراة من الرجال حتى لا يوصموا بعار التخلّف والرجعيّة، أو ما بدأوا يطلقون عليه ((الذكورية)) بعد بروز الظواهر اللاحقة مثل ((التحوّل)) و((المثليّة)).

تلك الوزيرة، ربما كان هدفها من العودة إلى المطبخ كما كانت تفعل الجدّات، يتعلّق بالشأن الاقتصادي، وليس محاربة الدعوات ((النسوية))، وهذه تسمية هم اخترعوها أيضاً في السنوات الأخيرة، فاقتصادات الغرب تمرّ بمرحلة إرباك كبير، والتضخّم في صعود، والشكاوى تزداد، وأقول ربما كان ذلك هدفها، ولكن يبدو أن العقل الباطن ما زال يعمل، لهذا عادت إلى الوراء.

حيث المعايير منضبطة، والرؤية واضحة، والأهداف محدّدة، فالجدّة والأم كان اسمها الموصوف لها تقديراً واحتراماً ((ربّة البيت))، عليها واجبات عظيمة، ولها حقوق لا تقلّ عظمة، ومن أجبرتها ظروفها على العمل كانت تعمل، وفي نفس الوقت لا تهمل دورها في بيتها الذي كان ذات يوم مملكتها.

التراجعات الغربيّة مستمرّة رغم الظواهر الجديدة التي تخترعها فئات تسعى إلى تدمير البنية الأساسية للحضارة الإنسانية، ولن تتوقّف العقول عن التفكير والاستنتاج والمقارنة، فهذه ميزة البشر.