أوكرانيا: أشهر صعبة تنتظرنا

حذرت الرئاسة الأوكرانية، أمس، من ((أشهر صعبة مقبلة))، بعد هجوم صاروخي روسي ((هائل)) خلال الليل، استهدف خيرسون، ومدناً على امتداد مساحة البلاد.

في التفاصيل، كتب معاون مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية، أوليكسي كوليبا على ((تليغرام)): ((الليلة، شنت روسيا هجوماً هائلاً على أوكرانيا)). وقال: ((تنتظرنا أشهر صعبة مقبلة: روسيا تواصل مهاجمة منشآت الطاقة، والمنشآت الأساسية الأوكرانية)). فيما كشفت شركة ((أوكرينرجو))، المشغلة للطاقة في أوكرانيا، أن هجمات صاروخية روسية ألحقت أضراراً ببنية تحتية للطاقة وسط وغربي البلاد.

وتزامناً مع الهجوم، أعلنت السلطات في كييف اعتراض 36 صاروخاً من أصل 43 أطلقتها موسكو خلال الليل.

من جهته، قال قائد القوات المسلحة الأوكرانية، الجنرال فاليري زالوجني، على ((تليغرام))، إن الصواريخ أُطلقت على مراحل عدة من عشر طائرات حربية روسية.

في السياق، أكد الجيش الأوكراني، استهداف مطار عسكري روسي قرب مدينة ساكي في شبه جزيرة القرم، في أحدث هجوم على المنطقة الواقعة على البحر الأسود.

وكتب الجهاز الإعلامي في الجيش عبر ((تليغرام)): ((شنت قوات الدفاع الأوكرانية هجوماً مشتركاً على مطار عسكري للمحتلين بالقرب من مدينة ساكي في شبه جزيرة القرم)).

وأورد مصدر في جهاز الأمن الأوكراني ((إس بي يو))، الذي شاركت قواته في الهجوم، أن اثنتي عشرة طائرة حربية، ومنظومة دفاع صاروخي من طراز ((بانتسير))، كانت في المطار لحظة الهجوم. وأضاف المصدر إن المطار يضم مركزاً لتدريب مشغلي الطائرات المسيّرة التي تستخدمها روسيا لاستهداف أوكرانيا، منوّهاً بأن الضربات ((ألحقت أضراراً جسيمة بالمعدات)). وزاد أن أوكرانيا استخدمت طائرات مسيّرة ((تفوقت على الدفاعات الجوية الروسية)) واستخدمت كذلك صواريخ ((نبتون)). وشدد المصدر على أن الجنود الروس ((لا يمكن أن يشعروا بالأمان في شبه الجزيرة)). إلى ذلك، أعلن جهاز الأمن الأوكراني أن الهجوم على مطار القرم أدى إلى مقتل 30 جندياً روسياً، وإلحاق أضرار بعدة طائرات، ومعدات حيوية. وأضاف إن طائرات دون طيار أوكرانية استخدمت للتغلب على الدفاعات الجوية الروسية، ما أدى إلى ترك ثغرات تمكنت صواريخ ((نبتون)) من استغلالها.

من ناحية أخرى، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن القوات المسلحة هاجمت مراكز للاستطلاع والتدريب الفني اللاسلكي لـ((الجماعات التخريبية)) في أوكرانيا، وأصابت جميع المنشآت.

وقالت: ((نفذت القوات المسلحة الروسية، الليلة، ضربة جماعية بأسلحة جوية بعيدة المدى، عالية الدقة، بطائرات دون طيار على منشآت صناعية عسكرية، بالإضافة إلى مراكز استخبارات لاسلكية، ومراكز تدريب للمجموعات التخريبية التابعة القوات المسلحة الأوكرانية)). وأضافت: ((أهداف الضربة تحققت، وتم تدمير كافة الأهداف)). وأفاد الجيش الروسي بأنه دمر 19 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم والبحر الأسود، دون الخوض في تفاصيل عن خسائر بشرية أو مادية.