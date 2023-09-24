الرئيس السوري في الصين بأول زيارة منذ عقدين

حلّ الرئيس السوري بشار الأسد، أمس، إلى مدينة هانغتشو شرقي الصين، في أول زيارة منذ نحو عقدين.

وأكدت الصين أن الزيارة تشكّل فرصة لدفع العلاقات بين دمشق وبكين إلى ((مستوى جديد)).

أفاد حساب رئاسة الجمهورية السورية أن الأسد وشي جين بينغ سيعقدان خلال الزيارة قمة ((سورية - صينية))، حيث يرافقه وفد سياسي واقتصادي، مشيراً إلى أن الزيارة تشمل عدداً من اللقاءات والفعاليات التي سيجريها الأسد وزوجته أسماء في مدينتي هانغتشو والعاصمة بكين.

ويجهد الأسد للحصول على دعم لإعادة إعمار بلاده التي دمرتها الحرب. والصين ثالث دولة غير عربية يزورها الأسد خلال سنوات النزاع المستمر في بلاده منذ عام 2011، بعد روسيا وإيران، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ: ((نرى أن زيارة الرئيس بشار الأسد ستعمّق الثقة السياسية المتبادلة والتعاون في مجالات مختلفة بين البلدين، بما يدفع العلاقات الثنائية إلى مستوى جديد))، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأكدت الناطقة: ((تقيم الصين وسوريا علاقة صداقة تقليدية عميقة))، مضيفة أن سوريا كانت من أولى الدول العربية التي أقامت علاقات دبلوماسية مع بكين. ومضت تقول: ((منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية قبل 67 عاماً، تطورت العلاقات بين الصين وسوريا بشكل سليم على الدوام)). وأضافت أن الأسد ((يولي أيضاً أهمية كبيرة لتطوير العلاقات بين الصين وسوريا)).

وشددت على أن ((الرئيس شي جينبيغ ومسؤولين صينيين آخرين سيلتقونه (الأسد) لتبادل وجهات النظر بعمق على صعيد العلاقات الثنائية والمسائل ذات الاهتمام المشترك)). وكان الرئيس السوري أعرب في تصريحات سابقة عن أمله في أن تستثمر مؤسسات صينية في سوريا. وانضمت دمشق في يناير 2022 إلى مبادرة ((الحزام والطريق)). وتتطلع الصين إلى لعب دور اقتصادي في سوريا، من خلال شركات التنقيب عن الغاز، إضافة إلى إعادة الإعمار في البلاد التي دمرت الحرب ما يقارب 70 % من بنيتها التحتية بحسب تقارير الأمم المتحدة، فيما تتطلع شركات الإعمار الصينية إلى لعب دور حيوي في إعادة ما دمرته الحرب على مدى السنوات الماضية.