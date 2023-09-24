خطابات القادة العرب تجدد أسس حل القضية الفلسطينية

ثمة مواقف إيجابية تجلت في خطابات القادة العرب، أمام الأمم المتحدة، داعية العالم، كي يتحرك لحل القضية الفلسطينية، وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وفق مبدأ حل الدولتين، بحسبانه جوهر الحل، إن لم يكن الوحيد لتحقيق السلام الشامل والدائم في المنطقة.

ففي كلماتهم، أشار غالبية القادة العرب، إلى أن المعاناة في المنطقة العربية والإقليم، سوف تستمر، إن لم يتحرك العالم، لوضع حد للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، مشددين على أهمية أن يجنح الجانبان للسلم، لتجنب الانزلاق إلى البدائل الصعبة، في إشارة إلى المواجهة المكلفة.

في الشارع الفلسطيني، يمنّون النفس، بأن تتوصل هذه المواقف إلى تسوية سياسية، يتمتع بموجبها الفلسطينيون بقدر متساوٍ مع الإسرائيليين، في شتى مجالات الحياة.

حل سياسي

وعلى المستوى السياسي، لا زال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يدرك أن الحل السياسي، وإن كان صعباً، إلا أنه غير مستحيل، وما يزيد من صعوبته أن الخيارات والبدائل، معظمها غير مضمونة النجاح، وخصوصاً خيار اندلاع مواجهة جديدة بين الفلسطينيين وإسرائيل، إذ إن الشعب الفلسطيني وطبقاً لمراقبين ومحللين، غير جاهز ولا راغب بهكذا خيار.

أبو مازن، لا يكلّ ولا يملّ من الدعوة في المنابر الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة، لتحقيق مطالب الفلسطينيين، بإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967، تعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل، تنفيذاً لحل الدولتين الذي تدعمه الإدارة الأمريكية، وأجمعت عليه الأسرة الدولية، والدول الراعية للعملية السياسية.

ولكن، من وجهة نظر مراقبين، فإن صعوبة تسجيل اختراقات في ملف المفاوضات، تبقي الأمور تراوح مكانها، وإن لم يفت الأوان، للتفكير بحلول خلاقة، للخروج من المأزق الراهن.

مبادرة

ولا ينفك المقربون من الرئيس عباس، عن دعوته لالتقاط أي مبادرة سياسية، وإن كان سقفها أقل من سقف المطالب الفلسطينية، لا سيما في ظل إجماع الكثير من المراقبين، على أن الأوضاع الراهنة غير مؤهلة للمواجهة والتصعيد، وبديل ذلك، هو فقط، الحراك الدبلوماسي، لإعادة الثقة بين الفلسطينيين وإسرائيل، واستئناف العملية السياسية.

وبرأي الكاتب والمحلل السياسي رائد عبد الله، فإن الأمم المتحدة، اتخذت على مدار سنوات عدة، قرارات هامة لصالح القضية الفلسطينية، غير أنها ظلت حبراً على ورق، وما لم تخرج إلى حيز التنفيذ، فإنها ستظل دون نتائج عملية.

يوضح لـ((البيان)): ((الأقوال التي نسمعها في قاعات الأمم المتحدة، يجب أن يتردد صداها، وتتحول إلى أفعال، يلمسها الفلسطينيون على الأرض، كي يصبح الحل السياسي مستساغاً، ومقبولاً)).

ولطالما لعبت الأمم المتحدة، دور الوسيط في خضم الجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية بين الفلسطينيين وإسرائيل، لكن من وجهة نظر المراقبين، يحتاج الأمر إلى حلول ومبادرات جديدة، وخصوصاً، بعد مرور نحو عشر سنوات، دون مفاوضات بينهما.