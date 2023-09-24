النيجر تحتجز وزراء من عهد بازوم بتهم التآمر والخيانة

أودع المجلس العسكري في النيجر، 3 وزراء من نظام الرئيس المخلوع، محمد بازوم، في السجن بتهم ((التآمر والخيانة))، وذلك بموجب مذكرة اعتقال صادرة عن النائب العام. فيما رفع بازوم أمام محكمة العدل، التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ((إيكواس))، دعوى يطالب فيها بإطلاق سراحه واستعادة منصبه.

وفي التفاصيل، نقلت وكالة ((سبوتنيك)) الروسية للأنباء، عن مصدر عسكري مطلع، قوله أمس، إن ((الوزراء السابقين للداخلية، حمادو أدامو سولي، والنفط، ساني محمدو إيسوفو، والمال، أحمد جيدود، تم القبض عليهم ووضعهم في السجن بناء على مذكرة اعتقال)).

اتهامات

وأضاف المصدر أن ((الوزراء المحتجزين يواجهون اتهامات بالتآمر والخيانة)).

يأتي ذلك، بعد يوم، من إعلان المجلس العسكري في النيجر، إنشاء لجنة لمكافحة الفساد تحت اسم ((لجنة مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية والضريبية)).

وجاء في بيان متلفز تلاه المتحدث باسم المجلس العسكري الحاكم في النيجر، الكولونيل أمادو عبدالرحمن، أنه ((تم إنشاء اللجنة بهدف مكافحة الفساد والإفلات من العقاب واختلاس الأصول العامة وسوء الإدارة)).

ولفت البيان إلى أن ((اللجنة ستعمل على استعادة جميع الأصول العامة، التي جرى الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني)).

دعوى

في السياق، رفع الرئيس المخلوع، بازوم، دعوى أمام محكمة العدل، التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ((إيكواس))، يطالب خلالها بإطلاق سراحه واستعادة منصبه، بحسب ما أعلن محاميه أول من أمس.

وصرح المحامي السنغالي، سيدو دياني، لـ((فرانس برس))، أن موكله بازوم يطالب في دعواه ((بإلزام دولة النيجر بإعادة إرساء النظام الدستوري فوراً من خلال إعادة السلطة إلى الرئيس بازوم الذي يجب أن يستمر في ممارستها حتى نهاية ولايته في 2 أبريل 2026)).

وأضاف أن الدعوى التي قدمها أمام محكمة العدل، التابعة لـ((إيكواس)) يوم 18 سبتمبر الجاري، تتهم النظام العسكري الحاكم في نيامي باعتقال بازوم، وزوجته عزيزة، وابنه سالم، ((تعسفياً))، و((انتهاك حرية تنقلهم)).

وبحسب المحامي، فإن بازوم، وزوجته، وابنه، المحتجزين في القصر الرئاسي منذ الانقلاب ((هم ضحايا انتهاكات خطيرة وغير مقبولة لحقوق الإنسان)).

عدالة

وأكّد المحامي أن لموكليه ((الحق في اللجوء إلى المحاكم المختصة، وهذا الأمر لا يمكن أن يؤدي إلى تفاقم وضعهم، بل هو مبعث أمل بأن تتحقق العدالة لهم)). وأضاف: إنه في حال أصدرت المحكمة حكماً لصالح موكله ((فإن دولة النيجر ملزمة قانونياً بتنفيذ القرار)).