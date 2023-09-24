أنور قرقاش: نجاح السعودية نجاح للإمارات والمنطقة

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن نجاح السعودية هو نجاح للإمارات والمنطقة، حيث يجمعنا المصير الواحد والمستقبل الواعد.

وقال معاليه في تدوينة على منصة ((إكس)) (x): ((مقابلة مهمة ورؤية طموحة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي مع قناة فوكس نيوز الأمريكية، نجاح السعودية هو نجاح للإمارات والمنطقة))، وأضاف معاليه: ((يجمعنا المصير الواحد والمستقبل الواعد)).

وكانت قناة ((فوكس نيوز)) الأمريكية، قد أذاعت مُقابلة مع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي عهد السعودية أجراها معه كبير المُذيعين السياسيين في القناة بريت باير من مدينة نيوم تناول فيها مجموعة من الملفات والقضايا الداخلية والخارجية.

وقال ولي العهد السعودي إن السعودية تمثل أكبر قصة نجاح في القرن الـ21 والأسرع نمواً حالياً في جميع القطاعات، مشيراً إلى أن السياحة في المملكة جذبت 40 مليون زيارة خلال عام، لافتاً إلى أن هناك تقدماً كبيراً نحو تحقيق أهداف ((رؤية السعودية 2030))، وتابع: ((رؤيتنا كبيرة، ونفاجأ كل يوم بتحقيق أهدافنا سريعاً)).