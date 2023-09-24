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«ريباوند»: تسجيل 210 أعضاء من 60 دولة في عام

9/24/2023 5:57:32 AM
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احتفلت شركة ريباوند، التي تمتلك وتدير منصة ريباوند، وهي منصة رقمية توفر حلّاً عالمياً مبتكراً يهدف إلى إبقاء البلاستيك بعيداً عن البيئة وداخل الاقتصاد، بالذكرى السنوية الأولى لتأسيس منصتها العالمية، حيث شهدت المنصة خلال عام واحد فقط، نمواً سريعاً، وتضم حالياً أكثر من 210 أعضاء من نحو 60 دولة. وقالت مريم المنصوري، المدير العام لشركة ريباوند: نتطلع إلى توسيع نطاق شبكتنا والاستمرار في إحداث المزيد من التغييرات الإيجابية في بيئتنا واقتصاداتنا خلال السنوات المقبلة.

وتمكنت المنصة التي تضم حالياً 44 عضواً من الإمارات وأعضاء آخرين من العديد من الدول حول العالم، من بناء شبكة عالمية تضم أفراداً ومؤسسات مبتكرة مكرّسة لخلق مستقبل أكثر استدامة. وتشمل قائمة الدول الخمس الأولى التي تأتي منها غالبية أعضاء المنصة كل من الإمارات والهند وإندونيسيا وماليزيا والولايات المتحدة. وتعاونت المنصة ريباوند مؤخراً مع إحدى الشركات العالمية في مجال إعادة التدوير في اليابان.

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