«بارادايم ثري دي» تفتتح منشأة طباعة ثلاثية الأبعاد بدبي

افتتحت شركة ((بارادايم ثري دي)) أول منشأة طباعة ثلاثية الأبعاد لصناعة قطع غيار الطائرات في دبي، وهي المنشأة الأولى من نوعها في الشرق الأوسط لإنتاج قطع الغيار وفقاً للبند 21 من معايير وكالة سلامة الطيران الأوروبية الخاصة بصناعة قطع غيار الطائرات. وستركز المنشأة في مراحلها الأولى على إنتاج قطع غيار لرفد صناعة الطيران في المنطقة من خلال الطابعات الصناعية ثلاثية الأبعاد المتطورة التي استوردتها من شركة ((ستراتاسيس)).

وستبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية للمصنع الذي تبلغ مساحته 10,750 قدماً مربعة في منطقة جبل علي الصناعية في البداية نحو 2,000 قطعة غيار مصنّعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، مع توقعات بارتفاع الطاقة الإنتاجية إلى نحو 20,000 قطعة سنوياً خلال العقد المقبل.

وستشمل القطع النموذجية التي يتم تصنيعها في المنشأة المكونات الداخلية للطائرات من مقاعد ومراحيض وقنوات التبريد الإلكترونية وقنوات نظام التحكم بالبيئة وسكك الأسلاك والمرشحات والتوربينات الدقيقة ومانعات التسرب ووصلات المكونات ببعضها البعض ومنافذ سحب الهواء المتشعبة وغيرها من المكونات.

وتستخدم الشركات الرائدة في تصنيع المكونات الداخلية للطائرات ومقصوراتها الداخلية في جميع أنحاء العالم بما فيها شركات بوينغ وكولينز وأيروسبيس وبي إيه إي سيستمز وإيرباص وديهل للطيران وسافران سيتس أنظمة تصنيع ثلاثية الأبعاد من إنتاج شركة ستراتاسيس.

وقال أندرياس لانغفيلد، رئيس شركة ستراتاسيس في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا:

((وجود هذه المنشأة بهذه القدرة الإنتاجية في دبي سيختصر المدة اللازمة لاستلام قطع الغيار بما يصل إلى أسابيع، وربما أشهر، ما سيساعد شركات الطيران على إبقاء طائراتها قيد التشغيل بشكل يتيح لهم تنظيم جدول أعمال الصيانة بشكل مدروس. ولن يقلل هذا من التكاليف التشغيلية وحسب، لا سيما فيما يتعلق بالخدمات اللوجستية، بل سيقلل أيضاً من التأثير السلبي لعمليات نقل قطع الغيار هذه على البيئة)).

ودخلت شركة ((بارادايم ثري دي)) في شراكة استراتيجية مع شركة ((ديزاين تو مانيوفاكتورينغ))، الشريك البلاتيني لشركة ((ستراتاسيس)) في دبي، ومع شركة ((إيه إم كرافت)) المرخصة لإنتاج مكونات الطائرات، التي تتخذ من لاتفيا مقراً لها، والحاصلة على موافقة واعتماد وكالة سلامة الطيران الأوروبية.

وشدد كيرياكوس بابانتونيو، المدير التنفيذي للمجموعة في شركة ((ديزاين تو مانيوفاكتورينغ))، على التزام الشركة بالتعاون مع شركة ((بارادايم ثري دي)) وشركة ((ستراتاسيس)) بدعم رؤية حكومة الإمارات بتطوير قطاع التصنيع لديها من خلال مبادرات خلاقة مثل ((مشروع 300 مليار)). وعبّر عن تفاؤله بإمكانات المصنع الجديد في خدمة سوق الإمارات وأسواق المنطقة كافة.

ومن المتوقع أن يحقق مصنع جبل علي نجاحاً كبيراً، وفي هذا السياق، تخطط ((بارادايم ثري دي)) لتوسيع نطاق أعمالها لتشمل قطاعات صناعية أخرى متنوعة. وقال محمد جمعة، الشريك المؤسس ومالك شركة ((بارادايم ثري دي))، إن التقنيات المتقدمة في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد تعد ركيزة مهمة في تحفيز نمو قطاع التصنيع بالمنطقة.

وأكد أن التزام دولة الإمارات بتبني الابتكار كأسلوب أساسي في تطوير قطاعاتها المختلفة، ودعم الحكومة الكبير للمشروعات التي تعتمد على تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد في الصناعة، يمهدان الطريق أمام ثورة في عالم التصنيع الرقمي الجديدة في المنطقة.