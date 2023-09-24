جولة ترويجية ناجحة لمركز دبي للسلع في شينزن وهونغ كونغ

اختتم مركز دبي للسلع المتعددة؛ المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، جولته الترويجية الناجحة في مدينتي شينزن وهونغ كونغ، ضمن جهوده لتعزيز العلاقات الثنائية الراسخة مع الصين واستكشاف فرص جديدة للتعاون الاقتصادي والتجارة والاستثمار الأجنبي المباشر. وخلال الزيارة، وقع مركز دبي للسلع المتعددة مذكرة تفاهم مع غرفة أعمال هونغ كونغ والشرق الأوسط لتحفيز الابتكار وتشجيع التجارة الثنائية. وستشهد الاتفاقية تعاون الطرفين في تبادل أفضل ممارسات السوق، ونقل المعرفة والخبرات المهنية، فضلاً عن توفير الدعم التجاري واللوجستي. وهذا التعاون سيدعم تحقيق أهداف مبادرة الحزام والطريق الرامية إلى تحفيز التعاون الاقتصادي بين الدول الواقعة على طول الطريق المقترح للمبادرة.

مكانة

وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: ((تحتل الصين مكانة مهمة كواحدة من أبرز الأسواق الاستراتيجية لمركز دبي للسلع المتعددة.

حيث بات المركز وجهة مفضلة للشركات الصينية في ظل وجود أكثر من 800 شركة مسجلة في منطقتنا الحرة الأفضل في العالم. تجاوز حجم التعاملات التجارية غير النفطية بين الإمارات والصين العام الماضي 77 مليار دولار أمريكي، ونتوقع أن يعزز انضمام دولة الإمارات الوشيك إلى عضوية مجموعة بريكس من تعاوننا مع الصين مما سيعزز تأثير ونطاق مبادرة الحزام والطريق وقدرتها على تحفيز حركة التجارة بين البلدين)).

وقال الشيخ سعود علي المُعلّا، القنصل العام للإمارات في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة: ((تلعب قطاعات الأعمال والتجارة دوراً محورياً في تحقيق النمو والازدهار الاقتصادي. وتشترك الإمارات والصين في رؤيتهما وأهدافهما لنمو وتقدم اقتصاديهما من خلال علاقات التعاون القوية التي تجمعهما.

ومن واجبنا جميعاً تشجيع وتوسيع هذه العلاقات. ولا بد هنا من أن أشكر مركز دبي للسلع على دوره البارز على هذا الصعيد وجهوده الحثيثة في الابتكار وتحقيق التميز ومساهمته الفعالة كقوة محركة لتسهيل التجارة وتعزيز الربط بين المراكز التجارية الرئيسية مثل دبي وهونغ كونغ)).

تكريم

وتم تكريم أحمد بن سليّم بجائزة ((40 شخصية استثنائية)) بجانب قادة بارزين في القطاع، تقديراً لدوره المشهود في دفع عجلة نمو وتطور صناعة الماس والمجوهرات العالمية. كما شارك بحلقة نقاش بعنوان ((من الخام إلى التألق:

رسم المسار لمستقبل مشرق))، عقدت على هامش معرض هونغ كونغ للمجوهرات والأحجار الكريمة، أحد أبرز المناسبات المختصة بقطاع المجوهرات في العالم، حيث تحدث حول رحلة نجاح دبي لتصبح مركزاً عالمياً رائداً لتجارة الماس.

وشهدت الزيارة أيضاً إصدار مركز دبي للسلع المتعددة نسخة خاصة من سلسلة تقاريره الرائدة ((مستقبل التجارة)) تركز على الماس المصنع معملياً بعنوان ((تطور مستمر- مستقبل صناعة الماس المصنع معملياً)). حيث ناقش التقرير الديناميكيات التي قادت إلى تسارع وتيرة ازدهار هذه الصناعة على مدى السنوات القليلة الماضية. ويأتي إصدار النسخة الخاصة من التقرير بعد نجاح الندوة الافتتاحية للماس المصنع معملياً التي استضافها مركز دبي للسلع المتعددة في يوليو 2023.