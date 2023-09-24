«الاتحادية للضرائب» تعزز الثقافة الضريبية في أم القيوين

أبرمت الهيئة الاتحادية للضرائب مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة وصناعة أم القيوين لدعم التعاون المُشترك في مجال تعزيز الثقافة الضريبية لدى قطاعات الأعمال للمُساهمة في تحقيق استراتيجية دولة الإمارات ورؤيتها لدعم القطاع الخاص ورواد الأعمال والمستثمرين.وقع الاتفاقية خالد البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، وعمار راشد العليلي مدير عام غرفة تجارة وصناعة أم القيوين.وتأتي مذكرة التفاهم - التي تم توقيعها في مقر الهيئة الاتحادية للضرائب في دبي – ضمن الجهود المبذولة لتكثيف الفعاليات التوعوية الضريبية حيث تضع إطاراً للتعاون بين الهيئة والغرفة لتنظيم المزيد من ورش العمل والجلسات التعريفية لنشر وتعزيز الوعي الضريبي لدى قطاعات رجال الأعمال ورواد الأعمال والمستثمرين خصوصاً في إمارة أم القيوين، والتعريف بأهداف النظام الضريبي وآليات تطبيقه.

وقال خالد البستاني: ((تُسهم مذكرة التفاهم التي أُبرمتها الهيئة مع غرفة تجارة وصناعة أم القيوين في إرساء أُطُر فعالة للتعاون المشترك بين الجانبين للارتقاء المُستمر بالخدمات المُقدَّمة لدعم ومُساندة قطاعات الأعمال، بما يتواكب مع خطط الهيئة لترسيخ بيئة ضريبية مُشجِّعة على الامتثال وفقاً لأفضل معايير الحوكمة والشفافية، من خلال خطط التوعية المُستمرة للوصول إلى جميع فئات الأعمال، والتعريف بالتشريعات والإجراءات الضريبية بأساليب متنوعة تتميز بوضوح المعلومات وسهولة تطبيقها)).

وأكد عمار راشد العليلي مدير عام الغرفة، على أن غرفة أم القيوين حريصة على تعزيز رؤية الهيئة في المجال الضريبي وذلك من خلال عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل المتخصصة بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للضرائب بهدف التعريف عن أهم القوانين والإجراءات المتعلقة بالضريبة وأنواعها.

وأوضح مدير عام الغرفة أن التعاون مع الهيئة يساهم في زيادة الوعي الضريبي لدى منتسبيها وضمان امتثالهم بما يحقق أعلى درجات الالتزام للشركات الأعضاء في الغرفة بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك تحقيقاً للمصلحة العامة.

وبموجب مذكرة التفاهم يتم تعزيز التنسيق بين الهيئة والغرفة فيما يتعلق بالمشاركات في الفعاليات الاقتصادية والاجتماعات مع الوفود التجارية في المجالات ذات العلاقة بالقطاع الضريبي، وتنظيم أنشطة ترويجية مُشتركة لتوضيح أهمية الالتزام بالتشريعات الضريبية، ودور تطبيق النظام الضريبي في تنويع مصادر الدخل، وانعكاساته الإيجابية للمُحافظة على مُعدلات الرفاهية المُرتفعة التي تحرص دولة الإمارات على توفيرها في جميع المجالات للمواطنين والمُقيمين والزوار.