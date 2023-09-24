«الاقتصاد» تنظم أكبر تجمع للشركات العائلية من الأجيال الأول للرابع

نظمت وزارة الاقتصاد احتفالية لتكريم الدفعة الأولى من برنامج الشركات العائلية ((ثبات)) في دبي، وذلك في أكبر تجمع للشركات العائلية من الأجيال الأول للرابع، بمشاركة ممثلي 15 جهة حكومية، وأكثر من 45 شركة عائلية في الدولة.حضر الاحتفالية معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي عبدالعزيز الغرير رئيس مجلس إدارة غرف دبي، رئيس مجلس إدارة مجلس الشركات العائلية الخليجية، ومعالي حصة بنت عيسى بو حميد مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، وعبد الله المزروعي رئيس اتحاد غرف الإمارات، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وراشد عبد الكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، والشيخ سلطان بن صقر النعيمي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة عجمان.

وعبدالعزيز النعيمي الوكيل المساعد لقطاع تنظيم الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد.

كما حضر الحفل فايز العطر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، وأحمد اليماحي، أمين صندوق مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، وسلطان الهنداسي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، وبدر سليم العلماء مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار بالإنابة، وعبدالله الحمراني مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان، وهاني الهاملي، الأمين العام لمكتب دبي للتنافسية.

ومحمد العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، إضافة إلى ممثلين عن مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومحمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وقال بن طوق في كلمة له ((إن الدولة بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، أولت اهتماماً كبيراً بتعزيز مسيرة النمو للشركات العائلية، باعتبارها مسهماً رئيساً في دعم تنافسية الاقتصاد الوطني واستدامته، وفي هذا الإطار، حرصت وزارة الاقتصاد على بناء منظومة متكاملة ومتطورة للشركات العائلية في الدولة، وفق أفضل الممارسات العالمية،)).

نمو كبير

وأضاف: اقتصاد الإمارات تضاعف 25 ضعفاً خلال الـ 50 عاماً الماضية بمشاركة كبيرة من الشركات العائلية، التي تساهم بـ40% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، مقابل 70 % من الناتج المحلي العالمي الذي توفره هذه الشركات.

وأضاف: ((بلغ الناتج المحلي للدولة العام الماضي نحو 1.8 تريليون درهم، ونعول على الشركات العائلية في الدولة إلى رفع هذا الرقم حتى يصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول 2031 عبر التوسع في اقتصادات جديدة مستدامة)). وأشار إلى أن أبرز القطاعات التي ساهمت بمضاعفة الاقتصاد الوطني خلال الـ50 عاماً الماضية، تمثلت في:

تجارة التجزئة، والنقل، والسياحة، والعقارات، والنفط والغاز، والتجارة، وقد واجهت هذه القطاعات تحديات كبيرة خلال جائحة كوفيد_19، لذلك كان التوجه واضحا من القيادة الرشيدة بضرورة خلق اقتصادات مستدامة جديدة للتغلب على مثل هذه التحديات، من خلال تطوير مشروع داخلي ضمن اقتصاد جديد في الشركات العائلية.

وأكد أن الهدف الحالي يتمثل في جعل الإمارات الوجهة الأولى والمقر الرئيسي للشركات العائلية بالمنطقة، ونسعى من خلال برنامج ((ثبات)) إلى استقبال دفعتين في كل عام، الدفعة الواحدة من 7 إلى 10 شركات، تتمثل مهمتهم في ابتكار مشروع جديد قابل للتطبيق خلال مدة أقصاها 6 أشهر، ومن ثم عرض الفكرة على مستثمرين جدد، من أجل جذب المزيد من الاستثمارات للدولة.

وأشار إلى أن البرنامج وحتى عام 2030 سيساهم بإيجاد عوائد سنوية للشركات العائلية تقدر قيمتها بـ 5 مليارات دولار، وأن تصل قيمتها السوقية إلى 40 مليار دولار، بجانب توفير 200 مشروع مربح من هذه الاستثمارات، لا سيما أن البرنامج تضمن تعديل وإصدار 50 قانوناً لدعم المنظومة الاقتصادية في الدولة.

رؤية جديدة

وخلال الاحتفالية، كرّم بن طوق أول مشروعين للبرنامج، وهما المشروع التكنولوجي ((أبتيرا)) لعائلة ((السركال))، ومشروع المنصة الرقمية ((نوتراليس)) لعائلة ((اليوسف)).

واستعرض عبدالعزيز النعيمي الرؤية الجديدة للوزارة 2023 - 2026، الخاصة بتوسيع نطاق استقبال برنامج ((ثبات)) للدفعات القادمة خلال السنوات الثلاث القادمة.

والتي تتضمن توفير فرص التمويل لمشاريع الشركات العائلية التي تخرجت من البرنامج، بما يدعم نمو أعمالها ومشاريعها، واستقبال دفعتين سنوياً من الشركات العائلية، بواقع 7 إلى 10 شركات للدفعة الواحدة، إضافة إلى فتح باب المشاركة للشركات العائلية الموجودة خارج الدولة، للانضمام إلى البرنامج لتطوير مشاريع ومنتجات تدخل بها السوق الإماراتي، اعتباراً من 2025.

وقالت هنريكي لوسزيك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Bridgemaker: ((سنعمل من الشراكة المثمرة مع وزارة الاقتصاد، على توفير نهج علمي لبناء المشاريع، ودعم الحفاظ على الإرث العائلي، مع التفكير المستقبلي، وسد الفجوة بين الجيل المؤسس للشركة العائلية، والجيل القادم لها، لا سيما أن المبادرة تهدف إلى تمكين الأجيال الجديدة للشركات العائلية، وتوسع الأنشطة في القطاعات الاقتصادية الجديدة، وضمان الاستدامة والنمو في أسواق تتميز بالتطور المستمر)).

وشهدت الاحتفالية استعراض مجموعة السركال لمشروعها التكنولوجي ((أبتيرا))، والذي يتضمن حلاً تكنولوجياً شاملاً لإدارة الأصول واحتياجات صيانة الممتلكات، حيث من خلاله يمكن لمديري الممتلكات، إدارة شكاوى المستأجرين بسرعة وسهولة.

كما عرضت مجموعة اليوسف مشروعها ((نوتراليس))، وهو عبارة عن منصة رقمية متعددة الجوانب، وتجمع كلاً من منتجي المكملات الصحية والغذائية، التي لا تتطلب التراخيص الطبية، مع الخبراء الصحيين ((الأطباء))، لرفع مستوى تبادل الخبرات، وفعالية المنتجات ضمن بيئة عالية الشفافية.

مشاركة

وشهدت الاحتفالية مشاركة قوية من الشركات العائلية في الدولة، ومنها مجموعة عبدالله الغرير، ومجموعة عيسى الغرير للاستثمار، ومجموعة الشعفار للاستثمار، ومجموعة بن هندي للمشاريع، ومجموعة الفردان، ومجموعة علي وأولاده، وشركة أنيكس للاستثمار، وجيه آند إف القابضة، ومجموعة الفهيم، والمسعود للنفط والغاز، وداماك العقارية، ومجموعة بن عمير، ومجموعة الهنداوي للتميز.

والحصان القابضة، ومجموعة صديقي القابضة، والإمارات لتجارة الأعلام وساريات الأعلام، وايت روك مينارالس، ومستشفيات المانع، ومنتدى ثروات للشركات العائلية، وشبكة نوادي الرؤساء التنفيذيين، ومجموعة جاشنمال، والمزروعي العالمية، وسيف بالحصا القابضة.