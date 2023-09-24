«هايز»: انتعاش الطلب على الوظائف التنفيذية في الإمارات

رصدت شركة ((هايز)) البريطانية متعددة الجنسيات لخدمات التوظيف والموارد البشرية، ارتفاعاً هائلاً في التعيين بالوظائف التنفيذية والإدارية في الإمارات خلال الفترة الراهنة، وذلك في سياق الانتعاش الاقتصادي الذي تشهده الدولة، الذي عزز الثقة في الأسواق، ورفع مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر، ما دفع بدوره الشركات إلى التعجيل بتنفيذ خطط التعيين واستقطاب أفضل المواهب لشغل الوظائف التنفيذية والإدارية.

وبحسب ((دليل هايز للرواتب في دول مجلس التعاون الخليجي، لعام 2023))، والذي أصدرته الشركة حديثاً، فإن الشركات المتخصصة في الخدمات المالية، المهنية، القانونية، وأيضاً الشركات المنتمية إلى القطاع الصناعي في الإمارات، واصلت خلال الفترة المنقضية من 2023 توسعها الذي بدأته منذ العام الماضي في التعيين بوظائف تنفيذية وإدارية.

والتي تشمل المساعدين التنفيذيين والسكرتاريا، الأمر الذي رفع الطلب على هذه الوظائف بالدولة إلى حدّ كبير خلال العام الجاري.

وأفاد التقرير بأن 56% من المسؤولين عن التعيين بالشركات العاملة في الإمارات قد أعربوا في مطلع العام الجاري عن خططهم للتوسع في التعيين بوظائف تنظيمية دائمة على مدار العام.