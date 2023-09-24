بدور القاسمي: تمكين المرأة في التكنولوجيا مسؤولية إنسانية جماعية

استقبلت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، أمس، عدداً من النساء الملهمات من مختلف أنحاء العالم في ((منتدى وحفل توزيع جوائز المرأة في قطاع التكنولوجيا))، الذي أقيم في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار للاحتفال بإنجازات المرأة في القطاعات التقنية المختلفة.وقالت الشيخة بدور القاسمي، في كلمتها الافتتاحية أمام المنتدى، إن المسؤولية الإنسانية الجماعية هي فتح مسارات للفتيات والنساء في مجال التكنولوجيا، ويجب ألا نسمح لقطاع التكنولوجيا بالنمو بينما نترك نصف البشرية خلفنا ودون أن تتاح للنساء فرصاً متساوية فيه.

عندما يتقاطع الابتكار والطاقة النسائية، يتحول التركيز نحو الجوانب الإنسانية مثل الوصول، والاستدامة، والأخلاق. ومن خلال تمكين النساء وسد الفجوة الرقمية بين الجنسين، سيكون لهذا تأثير اجتماعي إيجابي يستفيد منه الجميع.

وأشادت الشيخة بدور القاسمي بفريق عمل مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار لتجسيده قيم التضامن والشمولية، مؤكدة أنها جزء أساسي من جهود المجمع في مجال الاستدامة. وأضافت: ((أنا فخورة بالعمل الذي نقوم به هنا، خصوصاً مع استعداد الإمارات لاستضافة مؤتمر المناخ (كوب 28)، ونحن من بين الجهات الأكثر فاعلية في دعم جهود الإمارات لمكافحة التغير المناخي من خلال مشاريع ملموسة لتقليل الأثر الكربوني وتطوير البنية التحتية المستدامة)).

وجاءت جائزة المرأة في قطاع التكنولوجيا بنسختها الثانية في الإمارات، بحضور أيومي مور أوكي، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لمبادرة المرأة في قطاع التكنولوجيا، وهي إحدى الجوائز الدولية المهمة التي تنظم على المستوى العالمي، وعلى مستوى 6 قارات، بهدف الاحتفاء بالنماذج النسائية الملهمة في قطاعات التكنولوجيا. وتعتبر هذه الفعالية واحدة من 7 جوائز إقليمية تحتفل بالنساء الملهمات اللواتي يبتكرن ويلهمن ويعملن على تحويل قطاع التكنولوجيا.