أحمد بن سعيد: فريق مبيعات طيران الإمارات «استثنائي»

أشاد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، بفريق مبيعات طيران الإمارات، واصفاً إياه بـ((الاستثنائي)).

وقال سموه، في تدوينة عبر منصة ((إكس)): يسعدني أن أحتفل بإنجازات فريق المبيعات الاستثنائي لدينا من خلال ((جائزة الرئيس للمبيعات)).

وأضاف سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: ((تميزت جهود الفريق الفردية والجماعية في مجالات المبيعات والخدمة الممتازة، مما أسهم في تعزيز نمو وتقدم طيران الإمارات خلال العام المالي الماضي. أهنئ جميع الفائزين على التزامهم الثابت في تحقيق التميز والأداء الاستثنائي)).