أحمد بن سعيد: فريق مبيعات طيران الإمارات «استثنائي»

أحمد بن سعيد: فريق مبيعات طيران الإمارات «استثنائي»
التاريخ
9/24/2023 5:57:31 AM
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أشاد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، بفريق مبيعات طيران الإمارات، واصفاً إياه بـ((الاستثنائي)).
وقال سموه، في تدوينة عبر منصة ((إكس)): يسعدني أن أحتفل بإنجازات فريق المبيعات الاستثنائي لدينا من خلال ((جائزة الرئيس للمبيعات)).
وأضاف سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: ((تميزت جهود الفريق الفردية والجماعية في مجالات المبيعات والخدمة الممتازة، مما أسهم في تعزيز نمو وتقدم طيران الإمارات خلال العام المالي الماضي. أهنئ جميع الفائزين على التزامهم الثابت في تحقيق التميز والأداء الاستثنائي)).
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