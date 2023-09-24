سيف بن زايد: دور مهم للخريجين في ترسيخ النموذج الإماراتي المتميز

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حفل تخريج أكاديمية ربدان ((2023)) الذي أقيم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض ((أدنيك)).

وسلّم سموه الشهادات للخريجين الذين بلغ عددهم 612 خريجاً من مختلف برامج الماجستير والبكالوريوس والدبلوم، منهم 37 خريجاً حصلوا على امتياز مع مرتبة الشرف، و85 خريجاً حصلوا على مرتبة ((امتياز)).

وبلغ عدد الخريجين من برامج الماجستير 114 طالباً وطالبة، وعدد الخريجين من مختلف برامج البكالوريوس 431 طالباً وطالبة، في حين وصل عدد الخريجين من برامج الدبلوم والدبلوم العالي (67) طالباً وطالبة.

طموح

وهنأ سُموّه الخريجين، مُباركاً لهم ولذويهم تخرُّجهم، متمنياً لهم مزيداً من الإنجازات والنجاحات الرائدة في حياتهم العملية مستقبلاً، بما يلبي طموحاتهم وطموحات القيادة الرشيدة، مؤكداً على أهمية الدور الذي سيقوم به الخريجون في ترسيخ النموذج الإماراتي المتميز خلال عملهم في مختلف الجهات الوطنية بالدولة، وتطبيقهم للمعارف والمهارات التي نهلوها من هذا الصرح التعليمي الاستراتيجي، بما يُسهم في تعزيز منظومة الجاهزية الوطنية في الدولة على مختلف المستويات.

وحثّ سُموّه الخريجين على الاستمرار في تطوير مهاراتهم ومعارفهم لمواكبة كافة المتغيرات التي يشهدها العالم، بما يُلبي تطلعات القيادة في بناء وتمكين الإنسان الإماراتي القادر على التعامل مع المتطلبات والتحديات المستقبلية بكل جدارة، إلى جانب رفد مؤسسات الدولة بكوادر وخبرات وطنية متخصصة تتمتع بأعلى معايير الكفاءة والاحترافية، لضمان استدامة أمن الوطن واستقراره وحماية إنجازاته ومكتسباته الكبيرة.

وأشاد سُموّه بدور أكاديمية ربدان في تعزيز منظومة الجاهزية الوطنية في الدولة من خلال تبنيها لنهج التعليم المزدوج الأكاديمي والمهني، وتطوير برامج أكاديمية وتدريبية تخصصية على مستوى عالمي في مجالات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات.