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سلطان بن أحمد يدشن المختبرات الجديدة في جامعة الشارقة

9/24/2023 5:57:30 AM
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دشن سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، صباح أمس، عدداً من المختبرات العلمية الجديدة في جامعة الشارقة.

وتجول سموه في أروقة المختبرات الجديدة، مطلعاً على مختبر الهندسة الكيميائية وتحلية المياه، الذي يهدف إلى تطوير وتحسين استغلال وإدارة الموارد المائية في إمارة الشارقة، واستمع سموه إلى شرحٍ مفصل عما يحويه المختبر من معدات وتقنيات حديثة مختصة في تحلية المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي المبتكرة، كما يعد المختبر مركز ابتكار متعدد التخصصات لأبحاث المياه باستخدام أحدث التقنيات.

وتفقد سمو رئيس جامعة الشارقة مختبر أبحاث النقل والرصف، والذي تم إنشاؤه ليشكل منشأة بحثية عالمية مزودة بأحدث أجهزة الاختبار، والتي تستخدم فيه أحدث التكنولوجيا لتقييم وتطوير ومعالجة وتحليل أداء الأسفلت وتصميمه.

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