غداً.. بداية فصل الخريف واعتدال درجات الحرارة

مع انتهاء فصل الصيف ودخول فصل الخريف فلكياً في 23 سبتمبر الجاري، تبدأ درجات الحرارة بالاعتدال التدريجي نهاراً وانخفاضها أثناء الليل، حيث ينخفض معدل درجات الحرارة العظمى والصغرى بصورة ملحوظة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين تمهيداً لدخول فصل الشتاء في الثلث الأخير من شهر ديسمبر.

وبحسب المركز الوطني للأرصاد تبدأ حالياً الفترة الانتقالية الثانية بين فصلي الصيف والشتاء، وتتميز هذه الفترة عادة بتغيرات حادة وسريعة في الأحوال الجوية، حيث يتراجع منخفض الهند الموسمي تدريجياً ويبدأ امتداد المرتفع الجوي السيبيري بالتأثير على منطقة الخليج العربي عموماً.

ومع انتهاء فصل الخريف في 21 ديسمبر المقبل وبدء فصل الشتاء يسيطر امتداد المرتفع السيبيري الممتد من الشمال على أجواء الدولة مع بدء العام الجديد.