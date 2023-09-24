غداً.. بداية فصل الخريف واعتدال درجات الحرارة
التاريخ
9/24/2023 5:57:30 AM
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مع انتهاء فصل الصيف ودخول فصل الخريف فلكياً في 23 سبتمبر الجاري، تبدأ درجات الحرارة بالاعتدال التدريجي نهاراً وانخفاضها أثناء الليل، حيث ينخفض معدل درجات الحرارة العظمى والصغرى بصورة ملحوظة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين تمهيداً لدخول فصل الشتاء في الثلث الأخير من شهر ديسمبر.
وبحسب المركز الوطني للأرصاد تبدأ حالياً الفترة الانتقالية الثانية بين فصلي الصيف والشتاء، وتتميز هذه الفترة عادة بتغيرات حادة وسريعة في الأحوال الجوية، حيث يتراجع منخفض الهند الموسمي تدريجياً ويبدأ امتداد المرتفع الجوي السيبيري بالتأثير على منطقة الخليج العربي عموماً.
ومع انتهاء فصل الخريف في 21 ديسمبر المقبل وبدء فصل الشتاء يسيطر امتداد المرتفع السيبيري الممتد من الشمال على أجواء الدولة مع بدء العام الجديد.
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