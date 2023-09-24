«رؤية الإمارات» يحفّز على الانخراط في الوظائف المهارية

اختتم معرض رؤية الإمارات للوظائف نسخته الحالية لعام 2023، التي عقدت على مدار 3 أيام في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أكثر من 100 جهة حكومية وشبه حكومية ومؤسسات القطاع الخاص، وشهد المعرض إقبالاً كبيراً من قبل الباحثين عن عمل الذين توافدوا بأعداد كبيرة على منصات الجهات العارضة وبادروا في التسجيل في الفرص الوظيفية والتدريبية المعروضة، ونظم عدد من الجهات الحكومية والخاصة على هامش المعرض ورشاً تعريفية وفعاليات مصاحبة معنية بالتوظيف بهدف رفع مستوى الوعى لدى الباحثين عن عمل واستقطابهم في الوظائف المطروحة، وتشجيعهم على الانخراط في الوظائف المهارية دون التركيز في بداية المشوار الوظيفي على الراتب وساعات العمل، واللذين يعتبران التحدي الأكبر في عملية قبول بعض الوظائف، وحرصت بعض الجهات المشاركة، خصوصاً من مؤسسات القطاع الخاص، على عرض قصص نجاحات المواطنين الذين كانوا متواجدين على منصات الشركات ويستقبلون الباحثين عن العمل ويسردون عليهم تجاربهم الملهمة بهدف ترسيخ الأفكار الإيجابية في عقولهم عن العمل في القطاع الخاص.

وشهدت منصة حكومة دبي في معرض رؤية الإمارات للوظائف 2023، والتي تشرف عليها دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي في اليوم الثالث والختامي للمعرض العديد من الأنشطة والفعاليات، حيث واصلت الجهات الحكومية المشاركة ضمن منصة حكومة دبي في المعرض وعددها 22 جهة، إجراء مقابلات التوظيف مع الباحثين عن عمل من الشباب والشابات الإماراتيين، حيث وفرت نحو 469 شاغراً وظيفياً للمواطنين، كما عرّفت زوار المنصة بالفرص التدريبية التي توفرها لأبناء الإمارات لصقل مهاراتهم.

وشاركت هيئة كهرباء ومياه دبي في معرض رؤية الإمارات للوظائف، منصة التوظيف وتنمية المهارات والتواصل الرائدة لتمكين الشباب الإماراتي، واستعرضت الهيئة من خلال منصتها المشاركة حزمة من أبرز برامجها ومبادراتها الهادفة إلى استقطاب وتمكين الكفاءات والمواهب الوطنية ودعم جهود التوطين في الدولة، من خلال توفير فرص عمل للمواطنين الإماراتيين وتعزيز قدرات ومهارات الشباب الإماراتي، ما يساعدهم على المنافسة في سوق العمل.

منصة

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: ((نعمل على تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للاستثمار في الإنسان ورفع معدلات التوطين، ونحرص في كل عام على المشاركة في معرض رؤية الإمارات للوظائف، الذي يعد منصة مثالية للتواصل مع الباحثين عن عمل والخريجين الجدد والطلاب، انطلاقاً من استراتيجيتنا في رعاية وتمكين واستقطاب الكفاءات المواطنة والخريجين والطلاب لإعدادهم لتولي زمام القيادة في مختلف المجالات المتعلقة بقطاعي الطاقة والمياه)).

وأضاف معاليه: نحرص على المحافظة على مكانة الهيئة كواحدة من أكبر المؤسسات الحكومية استقطاباً للمواطنين في دولة الإمارات، حيث نقوم بتوظيف وتأهيل وتطوير الكوادر المواطنة وتمكينها بأحدث التقنيات والأدوات والمهارات المستقبلية، وتحفيزها على مواصلة التعلم والتميز، وإعدادها لتكون الجيل القادم من قادة الاستدامة الذين سيواصلون تعزيز سجل الهيئة الحافل بالإنجازات والمكتسبات في إطار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100 % من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050.

فرص

وزار منصة حكومة دبي في معرض رؤية الإمارات للوظائف 2023 في اليوم الختامي الدكتور عبدالله الكرم مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، والدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، حيث أطلعهما عبدالله بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، على الفرص الوظيفية والتدريبية التي توفرها الجهات الحكومية المشاركة في منصة حكومة دبي، وجهود دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي لاستقطاب المواهب الإماراتية وتأهيلها لقيادة العمل الحكومي المستقبلي.

مواهب

من جهته، قال عبدالله بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، إن معرض رؤية الإمارات للوظائف 2023 وفر فرصة للتعرف على المواهب الإماراتية وتبادل الأفكار والرؤى بين المشاركين وزوار المعرض، خصوصاً حول وظائف المستقبل، والتخصصات التي يتطلع أبناء الإمارات لدراستها واكتساب الخبرات والمهارات فيها.

وأضاف أن منصة حكومة دبي في المعرض شهدت إقبالاً فاق التوقعات، خصوصاً من الطلاب والطالبات الذين كان حضورهم مميزاً ومشاركتهم فعالة، حيث قدموا الكثير من الأفكار والمقترحات التي سيكون لها تأثير مهم على التخطيط ووضع الاستراتيجيات لمستقبل الموارد البشرية في دولة الإمارات.

وجدد عبدالله الفلاسي دعوته للشباب الإماراتيين لبذل الجهود لتطوير مهاراتهم، واستثمار الفرص المتاحة للمزيد من التعلم والتدريب والتميز في سوق العمل.

تخصيص

وخصصت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي ((ستاند)) خاصاً ضمن منصة حكومة دبي في معرض رؤية الإمارات للوظائف 2023 لاستقبال الباحثين عن عمل من أصحاب الهمم، وأطلقت عليه مكتب التوظيف الدامج، واستقبل المكتب 12 شخصاً من أصحاب الهمم الباحثين عن عمل وقدموا سيرتهم الذاتية ليتم دراستها.

تقييم

وأتاحت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي الفرصة للمواطنين الباحثين عن عمل، خلال معرض رؤية الإمارات للوظائف لإجراء تقييم الكفاءات السلوكية، وذلك من خلال برنامج إلكتروني وفرته الدائرة للراغبين في التعرف على كفاءاتهم، حيث استفاد منه 12 مواطناً خلال أيام المعرض.

كما وفرت استبيان المرونة للباحثين عن عمل كذلك للتعرف على ما يتمتعون به من مرونة في التعامل مع الآخرين وتحمل ضغوط العمل، حيث استفاد منه 30 إماراتياً ممن زاروا منصة حكومة دبي في معرض رؤية الإمارات للوظائف 2023.

وشارك نحو 500 طالب من طلاب الثانوية العامة وخريجي الجامعات في مشروع ((صمم مستقبلك الوظيفي))، الذي أطلقته دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بالتعاون مع مجلس شباب دبي، على هامش الدورة الحالية لمعرض رؤية الإمارات للوظائف 2023، ووضع هؤلاء الطلاب خطاً زمنياً لمستقبلهم الوظيفي من العام الجاري 2023 وحتى العام 2037، وقاموا بتصميم مستقبلهم الوظيفي، وتدوين طموحهم وتخيلهم لما سيكونون عليه خلال السنوات المقبلة.

وتركزت طموحات أبناء الإمارات في المستقبل على الوظائف الهندسية والطبية والفضاء والذكاء الاصطناعي.

خطط

وتهدف دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي من وراء مشروع ((صمم مستقبلك الوظيفي)) للحصول على معلومات تمكن صناع القرار في وضع الاستراتيجيات والخطط للوظائف والتخصصات المستقبلية والتي تتناسب مع تطلعات الشباب الإماراتي، وفي ختام المعرض كرم عبدالله الفلاسي الجهات الحكومية المشاركة في منصة حكومة دبي.

وفي ختام أيام المعرض طالب باحثون بزيادة عدد أيام معرض رؤية الإمارات للوظائف وزيادة عدد الجهات المشاركة، لفتح المجال أمام طلبة المدارس والجامعات، خصوصاً منهم في عامهم الأول للتعرف على نوعية الوظائف المطروحة.

وقال علي سعيد باحث عن عمل، إن الدورة الحالية من معرض التوظيف عكست مدى الوعي الذي وصله الباحث عن عمل، الذي أصبح يتوجه لمؤسسات القطاع الخاص، خصوصاً تلك التي تميزت خلال السنوات الماضية بتوظيف الكادر المواطن وتأهيله نظراً لترسخ صورة إيجابية عن هذه المؤسسات التي تقدم فرص تطور وشواغر للراغبين.

وأشار عبدالله راشد باحث عن عمل، إلى أهمية توفير قاعدة بيانات من زوار المعرض وتصنيفهم بحسب المؤهل العلمي والوظائف التي يرغبون في الالتحاق بها، بالإضافة إلى أعداد الموظفين الراغبين في تغيير وظائفهم والانتقال إلى وظائف أخرى وفسح المجال أمام طلبة المدارس والجامعات بزيارة مثل هذه المعارض لما لها من أثر في خلق صورة إيجابية عن أنواع الوظائف وبيئات العمل.