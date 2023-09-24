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حمدان بن محمد: «تقدير» نموذج عالمي يرسخ دور الإمارات في رعاية حقوق العمال

9/24/2023 5:57:28 AM
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أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، راعي جائزة «تقدير» لرعاية العمال والشركات المتميزة، أن الجائزة تُشكل إضافة نوعية لرصيد الإمارات، وتقدم نموذجاً عالمياً يرسخ دورها في رعاية حقوق العمال. ونوّه سموه بالأهداف النبيلة للجائزة، كونها تتماشى مع جهود حكومة دبي وتوجهاتها لتوفير بيئة عمالية متميزة ومتوازنة، مشيراً إلى أن توسيع نطاق الجائزة لتشمل جميع القوى العاملة في العالم، يرسخ مكانة دبي نموذجاً رائداً في تقديم المحفزات على التميز في المجالات كافة.

وكانت الأمانة العامة للجائزة، قد أعلنت، أمس، عن تطويرها بشكل مستمر، عملاً بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد، لتضم أكبر عدد من الأفراد والشركات، حيث تم توسيع نطاق الجائزة لتصبح جائزة عالمية بتصنيف 7 نجوم بدءاً من دورتها الحالية.

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:

حمدان بن محمد: «تقدير» تؤكد ريادة الإمارات في رعاية حقوق العمال

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