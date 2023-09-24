سعود بن صقر: تعزيز النمو الاقتصادي ركيزة أساسية لمواصلة التنمية المستدامة

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أهمية تحفيز المناخ الاستثماري في إمارة رأس الخيمة لدعم جهود النمو الاقتصادي، والذي يعد إحدى الركائز الرئيسية في استراتيجية الإمارة المستقبلية لمواصلة مسيرتها التنموية المستدامة، وترسيخ مكانتها وجهة إقليمية وعالمية رائدة للاستثمارات السياحية والعقارية، سعياً نحو ضمان مستقبل مشرق للأجيال القادمة.

وقال سموه: إن دعم الشركات الوطنية وتعزيز تنافسيتها واستدامتها ورفع مساهمتها في الناتج المحلي للإمارة، يعتبر أولوية هامة في خطط رأس الخيمة لبناء اقتصاد مستدام، كونها شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية الاقتصادية، ورافداً رئيسياً لتنويع الاقتصاد المحلي.

جاء ذلك خلال حضور سموه مساء أمس إطلاق الاستراتيجية والعلامة التجارية الجديدة لشركة رأس الخيمة العقارية، المطور العقاري الرائد في إمارة رأس الخيمة والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وذلك في فندق إنتركونتيننتال رأس الخيمة ميناء العرب.

ويأتي إطلاق الاستراتيجية والعلامة الجديدة لتكون بمثابة بداية مرحلة جديدة للشركة لمواصلة مسيرتها الاستثمارية الناجحة، وتعزيز مكانتها التنافسية في السوق العقاري في دولة الإمارات، والتي تنعكس من خلال مشاريعها العقارية المجتمعية الرائدة بما فيها قطاع الضيافة، والتي تتماشي مع الرؤية الطموحة لإمارة رأس الخيمة لتكون ضمن أفضل الوجهات السياحية والاستثمارية ونمط الحياة العصرية في المنطقة.

رؤية وأوضح سموه أن رأس الخيمة تعمل وفق رؤية استراتيجية طموحة وخطط مستقبلية مدروسة، لتوفير بيئة حاضنة ومحفزة لنمو واستدامة الشركات الوطنية والدولية التي تتخذ من الإمارة مقراً لها، وذلك من خلال تبني منظومة اقتصادية وتشريعية متكاملة تدعم نجاح وتطور المشاريع الاستثمارية العقارية الكبرى، وإرساء بنية تحتية متطورة تشجع على الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية الواعدة التي تزخر بها رأس الخيمة، وبما يخدم الخطط التنموية لدولة الإمارات..

من جهة أخرى، استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي أمس، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أنتونيس أليكساندريدس، سفير جمهورية اليونان لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه.



ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالسفير، وبحث معه عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات مع جمهورية اليونان في مختلف المجالات.