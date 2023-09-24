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واشنطن لن تزوّد كييف بصواريخ «أتاكمس»

9/24/2023 5:57:27 AM
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أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستزوّد أوكرانيا بقدرات كبيرة للدفاع الجوي، مشيراً إلى أنه لن يتم تزويدها في المرحلة الراهنة بصواريخ «أتاكمس» البعيدة المدى التي تطالب بها.

وقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جايك ساليفان، في مؤتمر صحافي، اليوم، إن الرئيس الأمريكي قرر أنه لن يزود كييف بصواريخ «أتاكمس»، لكنه لم يستبعد هذا الاحتمال مستقبلاً.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، هذا الأسبوع، الموجود في واشنطن اليوم استعداداً لزيارة البيت الأبيض، أن مغادرته بدون الحصول على هذه الصواريخ التكتيكية القوية، ستشكل خيبة أمل بالنسبة إليه.

وأشاد بنتائج الهجوم المضاد الذي تشنّه القوات المسلحة الأوكرانية وينتقده مسؤولون عسكريون أمريكيون في الصحافة لم يكشفوا عن أسمائهم.

وقال: «أوكرانيا تستعيد أراضيها بالفعل، وهي تفعل ذلك بشكل منهجي، خطوة تلو أخرى».

واعتبر مستشار جو بايدن أنه بفضل المساعدة العسكرية الأمريكية خصوصاً، نجحت القوات الأوكرانية في تحرير أراضٍ خلال ثلاثة أشهر تفوق ما تمكَّن الروس من السيطرة عليه في ثمانية أشهر.

وقال ساليفان: «مدن كبرى عديدة في أوكرانيا ليست تحت السيطرة الروسية اليوم، أولاً بفضل شجاعة الجنود الأوكرانيين والشعب الأوكراني الذي يدعمهم، ولكن أيضاً، وإلى حد كبير، بفضل الدعم المادي الذي قدمناه».

ويطالب بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي من المعارضة الجمهورية الولايات المتحدة بوضع حد للمساعدات المالية والعسكرية لأوكرانيا، معتبرين أن قضيتها خاسرة.

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