ليفربول يقلب الطاولة ويفوز 3-1 على لاسك

حوَّل ليفربول تأخره بهدف مبكر، ليفوز 3-1 على مضيفه لاسك لينتس من النمسا، في مستهل مشواره بالمجموعة الخامسة للدوري الأوروبي لكرة القدم أمس.

وبدا ليفربول، الذي كانت آخر مشاركاته في الدوري الأوروبي في موسم 2015-2016 وشهدت خسارته في المباراة النهائية 3-1 أمام إشبيلية، غير مرتاح في الشوط الأول أمام مضيفه الذي يشارك في دور المجموعات بالدوري الأوروبي للمرة الثالثة.

وتقدم لاسك، الذي احتل المركز الثالث في الدوري النمساوي في موسم 2022-2023، بشكل مفاجئ بعد 14 دقيقة عن طريق فلوريان فليكر الذي حوَّل تمريرة من ركلة ركنية في مرمى حارس ليفربول.

وكاد ليفربول أن يتعادل عن طريق داروين نونيز، لكن الحارس توبياس لاوال أبعد رأسيته من مدى قريب قرب نهاية الشوط الأول.

ونجح نونيز في إدراك التعادل لفريق المدرب يورجن كلوب بعد الاستراحة، بعدما انبرى لركلة جزاء عقب سقوط الجناح لويس دياز داخل منطقة الجزاء.

ومنح دياز المقدمة إلى ليفربول في الدقيقة 63 من تسديدة من مدى قريب بعد تمريرة زميله رايان خرافنبرخ، قبل أن يضمن البديل محمد صلاح الفوز بالهدف الثالث بتسديدة منخفضة في الزاوية البعيدة قبل دقيقتين من النهاية.