ميسي يثير الشكوك حيال مشاركته في مونديال 2026

أثار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الشكوك مجدداً حيال مشاركته في مونديال 2026 المقرر في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، حين سيبلغ بطل مونديال قطر العام الماضي من العمر 39 عاماً.

وقال نجم إنتر ميامي الأمريكي لمواطنه ميغيل غارادوس، في مقابلة بُثت على موقع «يوتيوب»، أمس: «لا أعرف إذا كنت سأكون هناك».

وأضاف نجم برشلونة الإسباني وباريس سان جرمان السابق: «لا أفكر في الأمر بعد لأنه بعيد»، مؤكداً أن تركيزه الحالي ينصب على بطولة كوبا أمريكا 2024 التي تستضيفها الولايات المتحدة.

وأردف: «بعد كوبا أمريكا سنرى، الأمر سيعتمد على ما أشعر به. لا تزال هناك ثلاث سنوات متبقية».

وقاد ميسي منتخب بلاده إلى نجمته العالمية الثالثة بفوزه على فرنسا بركلات الترجيح 4-2 بعد تعادلهما 3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي في مونديال قطر في ديسمبر الماضي.

وكرر ميسي، في المقابلة، خيبة أمله لعدم حصوله على «الاعتراف» الكافي في ناديه السابق سان جرمان بعد فوزه بكأس العالم.

وادعى أنه كان الوحيد من بين زملائه في المنتخب الأرجنتيني «الذي لم يحصل على اعتراف» من ناديه.

وقال عن مغامرته في العاصمة باريس التي استمرت موسمين فقط (2021-2023) بعد مسيرة لـ17 عاماً في برشلونة: «لم يكن هذا ما كنت أتوقعه، لكنني قلت دائماً إن الأشياء تحدث لسبب ما»، مضيفاً أنه «لم يكن على ما يرام هناك».

وكان ميسي، المتوّج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم سبع مرات، قد صرّح في مناسبات عديدة أنه غير سعيد في سان جرمان، قبل أن ينتقل إلى فلوريدا هذا الصيف للعب مع إنتر ميامي في الدوري الأمريكي لكرة القدم.