وفاة الممثل الأردني خالد الطريفي عن 68 عاماً

نعت وزارة الثقافة الأردنية، أمس، المخرج والممثل خالد الطريفي، الذي توفي عن عمر ناهز 68 عاماً بعد حياة حافلة بالإنجاز الفني وتدريب أجيال على خشبة المسرح.

وقالت وزيرة الثقافة هيفاء النجار، في بيان: «نتألم لرحيل مبدع وخبير مسرحي، قدَّم جهده في سبيل خدمة عشاق المسرح وكان معهم على الدوام، فأسهم مع زملائه من المبدعين والرواد في بناء حركة مسرحية أردنية يشار إليها بالبنان».

وأضافت أن الطريفي «كانت له رؤية ومنهج متميز أحبه حضوره والجمهور الأردني والعربي، معتبرةً رحيله خسارة للمشهد الفني والدرامي الأردني كفنان قدير تميز بأعماله التي لا تزال حاضرة في أذهان محبي الفن والدراما والمسرح.

ولد الطريفي عام 1955 في مدينة الزرقاء، وحصل على شهادة البكالوريوس في الفنون المسرحية من جامعة بغداد عام 1979، ثم بدأ منذ 1983 في تدريس فن التمثيل، وعمل محاضراً غير متفرغ في الجامعة الأردنية.

وشارك بالتمثيل في عدد من المسلسلات التلفزيونية منها: «غيوم بلا مطر»، و«طوق الأسفلت»، و«عبور»، وكذلك بعض الأفلام، من أبرزها الفيلم الروائي الطويل: «بنات عبد الرحمن»، والفيلم القصير «إسماعيل».

وأدى دوراً نقابياً من خلال عضويته في مجلس نقابة الفنانين الأردنيين، ونال العديد من الجوائز، منها: جائزة أفضل إخراج في مهرجان المسرح الأردني الأول عام 1991، كما كرَّمته مهرجانات مسرحية محلية وعربية.