البرهان يحذر من تمدّد الحرب.. وحميدتي مستعد للحوار

حذّر قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان من تمدّد نطاق الحرب الدائرة في السودان بين جيشه وقوات الدعم السريع إلى خارج حدود بلاده.

واتّهم البرهان، أمس، في خطابه أمام الأمم المتحدة، قوات الدعم السريع بالسعي لتلقي دعم «مجموعات إرهابية».

وقال إن الأمر أشبه بـ«شرارة لانتقال الحرب إلى دول أخرى في المنطقة حول السودان».

من جهته، أعلن محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قائد قوات الدعم السريع السودانية، استعداده تماماً لوقف إطلاق النار وبدء محادثات سياسية.

وقال حميدتي، أمس، في رسالة مصوَّرة مسجلة موجهة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن القوة شبه العسكرية على استعداد تام لوقف إطلاق النار والدخول في محادثات سياسية شاملة لإنهاء الصراع مع الجيش.

ونشرت قوات الدعم السريع كلمة دقلو، التي ظهر فيها بالزي العسكري جالساً إلى مكتب وخلفه العلم الوطني السوداني، قبل قليل من إلقاء البرهان كلمته في نيويورك.

وفشلت التأكيدات السابقة للجيش وقوات الدعم السريع بأنهما يسعيان إلى حل للصراع، وكذلك إعلانات وقف إطلاق النار من الجانبين، في وقف إراقة الدماء وتفاقم الأزمة الإنسانية.

وأصبح أكثر من خمسة ملايين شخص بلا مأوى، وقُتل آلاف المدنيين في الحرب المشتعلة في السودان.