البرهان يحذر من تمدّد الحرب.. وحميدتي مستعد للحوار
التاريخ
9/24/2023 5:57:25 AM
(MENAFN- Al-Bayan) $(resize).css('font-size', newFontSize); return false; }); });
حذّر قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان من تمدّد نطاق الحرب الدائرة في السودان بين جيشه وقوات الدعم السريع إلى خارج حدود بلاده.
واتّهم البرهان، أمس، في خطابه أمام الأمم المتحدة، قوات الدعم السريع بالسعي لتلقي دعم «مجموعات إرهابية».
وقال إن الأمر أشبه بـ«شرارة لانتقال الحرب إلى دول أخرى في المنطقة حول السودان».
من جهته، أعلن محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قائد قوات الدعم السريع السودانية، استعداده تماماً لوقف إطلاق النار وبدء محادثات سياسية.
وقال حميدتي، أمس، في رسالة مصوَّرة مسجلة موجهة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن القوة شبه العسكرية على استعداد تام لوقف إطلاق النار والدخول في محادثات سياسية شاملة لإنهاء الصراع مع الجيش.
ونشرت قوات الدعم السريع كلمة دقلو، التي ظهر فيها بالزي العسكري جالساً إلى مكتب وخلفه العلم الوطني السوداني، قبل قليل من إلقاء البرهان كلمته في نيويورك.
وفشلت التأكيدات السابقة للجيش وقوات الدعم السريع بأنهما يسعيان إلى حل للصراع، وكذلك إعلانات وقف إطلاق النار من الجانبين، في وقف إراقة الدماء وتفاقم الأزمة الإنسانية.
وأصبح أكثر من خمسة ملايين شخص بلا مأوى، وقُتل آلاف المدنيين في الحرب المشتعلة في السودان.
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