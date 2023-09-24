نقل شراحيلي لاعب الاتحاد السعودي إلى المستشفى

أعلن الاتحاد، حامل لقب دوري المحترفين السعودي لكرة القدم، أمس، نقل لاعبه أحمد شراحيلي إلى المستشفى، عقب خروجه مصاباً خلال الفوز 2-1 على الفتح.

واضطر شراحيلي إلى الخروج من أرضية الملعب محمولاً، بعدما سقط على الأرض ممسكاً بركبته اليسرى دون التحام مع أي لاعب آخر خلال الشوط الثاني.

وكتب الاتحاد، عبر منصة «إكس»: «نُقل اللاعب أحمد شراحيلي إلى المستشفى للوقوف أكثر على حالة إصابته التي تعرض لها خلال لقاء الاتحاد والفتح».

ونشر الاتحاد مقطع فيديو يظهر فيه المدافع مستلقياً على فراش داخل سيارة إسعاف.