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خلال استقباله بالبيت الأبيض.. بايدن يؤكد دعم زيلينسكي

9/24/2023 5:57:25 AM
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أكّد الرئيس الأمريكي جو بايدن استمراره في دعم نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.

وشدد بايدن، أمس، لدى استقباله زيلينسكي في البيت الأبيض، على حرصه على وقوف العالم إلى جانب أوكرانيا.

في المقابل، أوضح زيلينسكي، خلال اللقاء في المكتب البيضوي، أنه بدأ يومه في الكونغرس الأمريكي لشكر البرلمانيين والشعب الأمريكي على دعمهم الكبير والهائل.

ودعا الرئيس الأوكراني إلى ضرورة البقاء موحّدين في مواجهة روسيا، ساعياً إلى إقناع الأمريكيين بمواصلة دعمهم الكبير لبلاده، وسط محاولة أعضاء يمينيين في الكونغرس قطع المساعدات عن كييف.

وكان زيلينسكي قد زار الكونغرس، محذراً جمهورييه المتردّدين في إقرار حزمة جديدة من المساعدات الكبرى لأوكرانيا، من أن بلاده تواجه خطر خسارة الحرب أمام روسيا في حال توقّف تدفّق الدعم.

وكتب على منصة «إكس»: «شددت على أن انتصار أوكرانيا يضمن ألَّا تزعزع روسيا استقرار العالم الحر».

وأضاف: «للانتصار يجب أن نبقى موحَّدين»، في وقت يدرس الكونغرس حزمة جديدة من المساعدات العسكرية والإنسانية لأوكرانيا.

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