دبابات «أبرامز» الأمريكية تصل أوكرانيا الأسبوع المقبل

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس، أن أولى دبابات «أبرامز إم1» الأمريكية ستصل أوكرانيا الأسبوع المقبل، لتعزيز قدرات كييف في التصدي للقوات الروسية في هجوم مضاد يسير بوتيرة بطيئة.

وقال بايدن، في البيت الأبيض، وبجانبه نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: «في الأسبوع المقبل، تصل أولى دبابات أبرامز الأمريكية إلى أوكرانيا».

والزيارة هي الثانية للرئيس الأوكراني إلى الولايات المتحدة منذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا في فبراير 2022.