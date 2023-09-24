دبابات «أبرامز» الأمريكية تصل أوكرانيا الأسبوع المقبل

دبابات «أبرامز» الأمريكية تصل أوكرانيا الأسبوع المقبل
التاريخ
9/24/2023 5:57:24 AM
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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس، أن أولى دبابات «أبرامز إم1» الأمريكية ستصل أوكرانيا الأسبوع المقبل، لتعزيز قدرات كييف في التصدي للقوات الروسية في هجوم مضاد يسير بوتيرة بطيئة.
وقال بايدن، في البيت الأبيض، وبجانبه نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: «في الأسبوع المقبل، تصل أولى دبابات أبرامز الأمريكية إلى أوكرانيا».
والزيارة هي الثانية للرئيس الأوكراني إلى الولايات المتحدة منذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا في فبراير 2022.
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