حميد الشاعري يعلن وفاة 800 شخص من أقاربه

أعلن الفنان حميد الشاعري عن وفاة 800 شخص من أقاربه.

وأوضح الشاعري، اليوم، عبر حسابه الشخصي في «فيسبوك»، أن هذا العدد الضخم من الضحايا الذين ينتمون إلى قبيلته لقي حتفه في ليبيا بسبب إعصار «دانيال»، الذي حصد أرواح الآلاف خلال الأيام الماضية.

وقال: «إنا لله وإنا إليه راجعون، نعزي أنفسنا ونعزي أهل درنة ونعزي قبيلة الشاعري في وفاة أكثر من 800 شخص من أبناء القبيلة في درنة، نحتسبهم عند الله شهداء».

وتفاعل الكثيرون من محبي النجم الشهير مع منشوره المأساوي، معربين عن أحرّ التعازي وأصدق المواساة في هذا المصاب الجلل، وداعين بالرحمة والمغفرة للضحايا.

يُذكر أن حميد الشاعري مغنٍّ وملحن من مواليد 1961، وُلد لأب ليبي وأم مصرية، ويحمل الجنسيتين المصرية والليبية.

بدأ رحلته الفنية عازفاً على آلة الأورغ ضمن فرقة الإذاعة الليبية خلال حقبة السبعينيات، واعتاد إقامة الحفلات في بنغازي، وشارك في إنشاء فريق غنائي تحت اسم «أبناء إفريقيا».

وقام بالتوزيع الموسيقي لأغلب الألبومات الغنائية في الثمانينيات، كما لحَّن العديد من الأغاني الشهيرة، أبرزها: أغنية «الطريق» التي تغنَّى بها الفنان محمد منير.

وشارك في بعض الأعمال السينمائية، منها: فيلم «قشر البندق»، الذي أخرجه خيري بشارة، وجمع عدداً كبيراً من الفنانين، أهمهم: محمود ياسين، وحسين فهمي، وعبلة كامل، ومحمد هنيدي، وماجد المصري، وعلاء ولي الدين.