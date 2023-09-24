طوابير على متجر أبل لشراء آيفون 15

طوابير على متجر أبل لشراء آيفون 15
التاريخ
9/24/2023 5:57:24 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
تجمعت أعداد كبيرة من المشترين أمام متاجر «أبل» في دبي منذ ساعات الصباح الأولى اليوم الخميس وذلك للحصول على هاتف آيفون 15 ، من متجر أبل في مول الإمارات.
وتتميز الهواتف الجديدة بالعديد من المميزات مثل نظام الكاميرا والمعالج الأقوى والشاشة الأكثر سطوعاً، إضافة لتميز فئة البرو بعدسة التقريب البيريسكوب، علاوة على جسم الجهاز المصنوع من التيتانيوم، والذي يجعله أكثر تحملاً وأخف وزناً.
وتبدأ أسعار آيفون 15 العادي من 3999 لأقل فئة، بينما تبدأ أسعار فئة البرو من 4299.
وبدأ أمن المول بعد تزايد الأعداد، في تنظيم الصفوف، وتوزيعهم بشكل طولي، لمنع التكدس وتسهيل مرور زوار المركز التجاري.
اقرأ أيضاً:
مراجع صيني يكتشف ارتفاع زائد في حرارة «iPhone 15 Pro Max»
آبل توسع الفارق بين الفئة العادية وفئة برو في آيفون 15
MENAFN24092023000110011019ID1107128866
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.