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طوابير على متجر أبل لشراء آيفون 15

9/24/2023 5:57:24 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تجمعت أعداد كبيرة من المشترين أمام متاجر «أبل» في دبي منذ ساعات الصباح الأولى اليوم الخميس وذلك للحصول على هاتف آيفون 15 ، من متجر أبل في مول الإمارات.

وتتميز الهواتف الجديدة بالعديد من المميزات مثل نظام الكاميرا والمعالج الأقوى والشاشة الأكثر سطوعاً، إضافة لتميز فئة البرو بعدسة التقريب البيريسكوب، علاوة على جسم الجهاز المصنوع من التيتانيوم، والذي يجعله أكثر تحملاً وأخف وزناً.

وتبدأ أسعار آيفون 15 العادي من 3999 لأقل فئة، بينما تبدأ أسعار فئة البرو من 4299.

وبدأ أمن المول بعد تزايد الأعداد، في تنظيم الصفوف، وتوزيعهم بشكل طولي، لمنع التكدس وتسهيل مرور زوار المركز التجاري.



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