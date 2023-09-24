ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية

ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين و10 سنوات لأعلى مستوى منذ سنوات، وذلك بعد تلميحات الفيدرالي الأمريكي بأنه لن يمانع تنفيذ المزيد من عمليات رفع الفائدة إذا اقتضت الضرورة.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى مستويات 4.445 %، وهو أعلى مستوى منذ 16 عاماً.

كما ارتفع العائد على السندات لأجل عامين عند 5.163 % وهو أعلى مستوى منذ 2006.

وعلى الرغم من أن قرار الاحتياطي الفيدرالي جاء بتثبيت معدل الفائدة كما هو متوقع، فإن صناع السياسة النقدية يتوقعون تنفيذ زيادة إضافية لسعر الفائدة قبل نهاية 2023.

كما يتوقع الفيدرالي أن ينفذ عمليتي خفض للفائدة في 2024، مقابل التوقعات السابقة بتنفيذ 4 عمليات خفض للفائدة.

من جانبه، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، إنه الآن في موقع يجعله يمضي بحذر مع السياسة النقدية، مشيراً إلى البدء في تخفيض أسعار الفائدة بداية من العام المقبل.



