الأسهم الأمريكية تتراجع لليوم الثالث.. وعوائد السندات ترتفع

تواصل الأسهم الأمريكية التراجع لليوم الثالث على التوالي، حيث ارتفعت عوائد سندات الخزانة إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات مع إشارات الفيدرالي الاحتياطي إلى إبقاء أسعار الفائدة عند مستويات أعلى لفترة أطول.

وخلال التداولات انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 200 نقطة أو 0.50%، فيما تراجع مؤشرا ستاندر آند بورز 500 وناسداك المركب بنسبة 1% و1.2% على التوالي.

من جهة أخرى، وصل عائد سندات الخزانة لمدة 10 سنوات معدل الفائدة إلى 4.48%، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من 15 عاماً، وكان المحفز الأخير هو بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية التي تظهر سوق عمل لا يزال قوياً مما قد يشجع بنك الاحتياطي الفيدرالي على البقاء في وضع رفع أسعار الفائدة. انخفضت مطالبات البطالة الأسبوعية بمقدار 20.000 إلى 201.000 للأسبوع المنتهي في 16 سبتمبر، وهو أقل بكثير من 225.000 مطالبة توقعها الاقتصاديون الذين استطلعت داو جونز آراءهم. وكان هذا أقل حجم من مطالبات البطالة الجديدة منذ يناير.

بينما ارتفع العائد على سندات أجل عامين إلى 5.19% بعد بيانات الوظائف يوم الخميس، وهو أيضاً أعلى مستوياته منذ عام 2007.

وتأتي هذه التحركات بعد يوم من إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي أنه سيترك أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه توقع رفع أسعار الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام. وأشار البنك المركزي أيضاً إلى تخفيضات أقل في أسعار الفائدة العام المقبل، قائلاً بشكل أساسي إنه سيحتاج إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول بسبب التضخم العنيد.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بعد القرار بأن الهبوط الناعم للاقتصاد لا يزال ممكناً، ولكن ليس السيناريو الأساسي الخاص به.

من جهة أخرى، قال جيمي دوتا، محلل السوق في فانتاج: «من المؤكد أن باول سلط الضوء على بعض الرياح المعاكسة العديدة والقدرة على التحرك بعناية، لكن السوق تعمل باقتصاد يبدو أنه يتمتع بزخم كبير ونمو أقوى سيحتاج إلى أسعار فائدة أعلى لفترة طويلة».

وخالفت أسهم فيديكس الاتجاه السلبي للشركات، حيث ارتفع السهم بأكثر من 6٪ بعد أن سجلت شركة التوصيل أرباحاً معدلة قدرها 4.55 دولارات أمريكية للسهم الواحد في الربع المالي الأول، بينما دعا المحللون إلى 3.73 دولارات أمريكية للسهم الواحد، لكل LSEG.