«سيسكو» تشتري «سبلانك» للأمن السيبراني بـ 28 مليار دولار

استحوذت شركة سيسكو على شركة سبلانك للأمن السيبراني في صفقة بقيمة 28 مليار دولار، حيث تعمل الأولى على تعزيز دفاعاتها ضد التهديدات الأمنية المحتملة التي قد تتفاقم بسبب الاستخدام المتزايد للذكاء الاصطناعي.

سيدفع عملاق التكنولوجيا في وادي السيليكون 157 دولاراً لكل سهم في شركة سبلانك آي إن سي.

وقال تشاك روبنز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سيسكو، في بيان «قدراتنا المجمعة ستقود الجيل القادم من الأمن وإمكانية المراقبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ومن خلال الكشف عن التهديدات والاستجابة للتهديد بالتنبؤات والوقاية منها، سنساعد في جعل المؤسسات من جميع الأحجام أكثر أماناً ومرونة».

وافق مجلسا إدارة الشركتين على عملية الاستحواذ، والتي من المتوقع أن يتم استكمالها بحلول نهاية الربع الثالث من عام 2024.

ولا تزال الصفقة بحاجة إلى موافقة المساهمين في سبلانك.