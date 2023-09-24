جهاز أبوظبي للاستثمار يتصدر صناديق الثروة السيادية الخليجية

جهاز أبوظبي للاستثمار يتصدر صناديق الثروة السيادية الخليجية
التاريخ
9/24/2023 5:57:23 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
تصدر
الصندوق السيادي لجهاز أبوظبي للاستثمار، صناديق الثروة السيادية الخليجية، وتبوأ المرتبة الأولى بين أكبر 7 صناديق سيادية خليجية؛ وفقاً لتصنيف وكالة «دي بي آر إس مورنينغ ستار» للتصنيف الائتماني.
ووصلت أصول الصندوق السيادي لجهاز أبوظبي للاستثمار إلى 993 مليار دولار؛ أي ما يعادل 320٪ من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي، وفقاً لبيانات معهد SWFI، وهو يعد رابع أكبر صندوق سيادي عالمياً، حيث يتصدر الترتيب الصندوق التقاعدي الحكومي النرويجي بقيمة 1.42 تريليون دولار.
وفي المرتبة الثانية عالمياً جاءت مؤسسة الاستثمار الصينية بقيمة 1.35 تريليون دولار، فيما حلت إدارة الدولة للنقد الأجنبي الصينية بقيمة 1.03 تريليون دولار.
أما في منطقة الخليج، فجاء صندوق هيئة الاستثمار الكويتية في المرتبة الثانية، بأصول قيمتها 800 مليار دولار، واحتل صندوق الاستثمارات العامة السعودي المرتبة الثالثة، بأصول 700 مليار دولار، يليه جهاز قطر للاستثمار، واحتلت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية المركز الخامس، أما المركز السادس، فشغله صندوق مبادلة للاستثمار، فيما جاءت أبوظبي التنموية القابضة (ADQ) في المرتبة السابعة.
وأرجعت «دي بي آر إس مورنينغ ستار» للتصنيف الائتماني صعود صناديق الثروة السيادية عربياً، وخليجياً على وجه الخصوص إلى الطفرة التي شهدتها أسعار النفط والغاز، وبدعم من المكاسب غير المتوقعة شهدت معظم صناديق الثروة السيادية الخليجية زيادة كبيرة في أصولها، وكثفت من عمليات الاستثمار.
وقالت الوكالة إن أصول أكبر 7 صناديق سيادية خليجية ارتفعت منذ 2018 بنسبة 70%، حيث وصلت إلى 3.6 تريليونات دولار، ويمثل المبلغ نحو 33% من أصول الصناديق السيادية في العالم.
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