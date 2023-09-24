جهاز أبوظبي للاستثمار يتصدر صناديق الثروة السيادية الخليجية

تصدر

الصندوق السيادي لجهاز أبوظبي للاستثمار، صناديق الثروة السيادية الخليجية، وتبوأ المرتبة الأولى بين أكبر 7 صناديق سيادية خليجية؛ وفقاً لتصنيف وكالة «دي بي آر إس مورنينغ ستار» للتصنيف الائتماني.

ووصلت أصول الصندوق السيادي لجهاز أبوظبي للاستثمار إلى 993 مليار دولار؛ أي ما يعادل 320٪ من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي، وفقاً لبيانات معهد SWFI، وهو يعد رابع أكبر صندوق سيادي عالمياً، حيث يتصدر الترتيب الصندوق التقاعدي الحكومي النرويجي بقيمة 1.42 تريليون دولار.

وفي المرتبة الثانية عالمياً جاءت مؤسسة الاستثمار الصينية بقيمة 1.35 تريليون دولار، فيما حلت إدارة الدولة للنقد الأجنبي الصينية بقيمة 1.03 تريليون دولار.

أما في منطقة الخليج، فجاء صندوق هيئة الاستثمار الكويتية في المرتبة الثانية، بأصول قيمتها 800 مليار دولار، واحتل صندوق الاستثمارات العامة السعودي المرتبة الثالثة، بأصول 700 مليار دولار، يليه جهاز قطر للاستثمار، واحتلت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية المركز الخامس، أما المركز السادس، فشغله صندوق مبادلة للاستثمار، فيما جاءت أبوظبي التنموية القابضة (ADQ) في المرتبة السابعة.

وأرجعت «دي بي آر إس مورنينغ ستار» للتصنيف الائتماني صعود صناديق الثروة السيادية عربياً، وخليجياً على وجه الخصوص إلى الطفرة التي شهدتها أسعار النفط والغاز، وبدعم من المكاسب غير المتوقعة شهدت معظم صناديق الثروة السيادية الخليجية زيادة كبيرة في أصولها، وكثفت من عمليات الاستثمار.

وقالت الوكالة إن أصول أكبر 7 صناديق سيادية خليجية ارتفعت منذ 2018 بنسبة 70%، حيث وصلت إلى 3.6 تريليونات دولار، ويمثل المبلغ نحو 33% من أصول الصناديق السيادية في العالم.