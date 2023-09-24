«المركزي المصري» يبقي أسعار الفائدة دون تغيير

«المركزي المصري» يبقي أسعار الفائدة دون تغيير
التاريخ
9/24/2023 5:57:22 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
أعلن البنك المركزي المصري أنه أبقى أسعار الفائدة الرئيسة دون تغيير اليوم.
وأوضح البنك، في بيان، أنه أبقى سعر العائد على الإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 20.25 في المئة، وعلى الإيداع لليلة واحدة عند 19.25 في المئة.
MENAFN24092023000110011019ID1107128860
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.