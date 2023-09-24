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«المركزي المصري» يبقي أسعار الفائدة دون تغيير

9/24/2023 5:57:22 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن البنك المركزي المصري أنه أبقى أسعار الفائدة الرئيسة دون تغيير اليوم.

وأوضح البنك، في بيان، أنه أبقى سعر العائد على الإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 20.25 في المئة، وعلى الإيداع لليلة واحدة عند 19.25 في المئة.

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