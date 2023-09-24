1.5مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.5 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 320 مبايعة بقيمة 971.82 مليون درهم منها 51 مبايعة للأراضي بقيمة 465.4 مليون درهم و269 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 506.42 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 70 مليون درهم في منطقة المنارة تليها مبايعة بقيمة 55 مليون درهم في منطقة المنارة تليها مبايعة بقيمة 27.94 مليون درهم في منطقة الحبية الثالثة.



وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 14 مبايعة بقيمة 45.89 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 40.08 مليون درهم وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 60.89 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 16.4 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة الورقاء الأولى وأخيراً مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة منخول.



وتصدرت منطقة ورسان الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 29 مبايعة بقيمة 9.97 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 25 مبايعة بقيمة 39.03 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 14.29 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 471.12 مليون درهم منها 20 رهن أراض بقيمة 127.93 مليون درهم و106 رهن فلل وشقق بقيمة 343.2 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة المنارة بقيمة 105 مليون درهم وأخرى في منطقة ورسان الرابعة بقيمة 98.51 مليون درهم.



أما الهبات فقد شهدت تسجيل 13 هبة بقيمة 60.39 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 39.04 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 12 مليون درهم.







