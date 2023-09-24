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طلبات إعانة البطالة الأمريكية تهبط لأدنى مستوياتها منذ يناير

9/24/2023 5:57:22 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تراجع عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، على غير المتوقع، إلى أدنى مستوى منذ يناير.

لكن الأرقام مرشحة للارتفاع في الأسابيع المقبلة، إذ يؤدي إضراب جزئي لنقابة «عمال السيارات المتحدين»، إلى إجبار شركات صناعة السيارات على تسريح العمال مؤقتاً، بسبب نقص في بعض المواد.
وقالت وزارة العمل إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية، انخفضت ‭‭‭‭ 20‬‬‬‬ألفاً، لتصل إلى ‭‭‭‭201‬‬‬‬ ألف طلب بعد التعديل، في ضوء العوامل الموسمية في الأسبوع المنتهي في 16 سبتمبر.
كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم، قد توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 225 ألفاً في أحدث أسبوع.
كما تراجعت المطالبات المستمرة، والتي تمثل عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات البطالة، إلى 1.66 مليون في الأسبوع المنتهي في 9 سبتمبر.

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