الجنيه الإسترليني يهبط لأدنى مستوى في 6 أشهر

انخفض الجنيه الإسترليني بعد أن قرر بنك إنجلترا الحفاظ على أسعار الفائدة عند مستوياتها نفسها وسط تزايد المخاوف بشأن الاقتصاد والمؤشرات على تراجع التضخم.

وتراجعت العملة بما يصل إلى 0.9 % إلى 1.2239 دولار، لتسجل أدنى مستوى منذ مارس، كما قلّص المتداولون رهاناتهم على المزيد من زيادات أسعار الفائدة، إذ تتوقع السوق الآن زيادة معدلات الاقتراض بما يقل قليلاً عن ربع نقطة خلال الأشهر المقبلة.

وانقسمت الأسواق حول نتائج اجتماع (بنك إنجلترا) الأسبوع الحالي، بعد أن أظهرت البيانات تباطؤ التضخم بشكل غير متوقع في المملكة المتحدة الشهر الماضي، ما أدى بسرعة إلى تحطيم الثقة في رفع الفائدة ربع نقطة مئوية. وترى الأسواق الآن أن هناك فرصة بنسبة 80 % لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى خلال دورة التشديد النقدي الراهنة، بعدما كانت تُعتبر مؤكدة قبل القرار.

وكان الجنيه الإسترليني الأسوأ أداء بين نظرائه الرئيسيين هذا الشهر قبل اجتماع بنك إنجلترا. وقد تعرّض لمزيد من الضغوط بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، عندما أشارت التوقعات الاقتصادية الجديدة إلى أن المسؤولين يرون تخفيضات أقل في أسعار الفائدة في 2024 عما كان متوقعاً سابقاً، وهو ما يمثل دعماً للدولار.

وبينما خفف المتداولون رهاناتهم على مزيد من رفع الفائدة، ظلت السندات الحكومية البريطانية تحت الضغط، إذ كثف بنك إنجلترا وتيرة التشديد الكمي، ليرتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات بمقدار ست نقاط أساس ليصل إلى 4.28 %.

وقال صناع السياسة النقدية إنهم يهدفون إلى تقليل حجم الميزانية العمومية لـ«بنك إنجلترا» في أسرع وقت ممكن لتوفير مساحة للتدخلات المحتملة في الاستقرار المالي بالمستقبل. ويخطط بنك إنجلترا لخفض محفظته الاستثمارية بمقدار 100 مليار جنيه إسترليني إلى 658 مليار جنيه إسترليني على مدى 12 شهراً بدءاً من أكتوبر.