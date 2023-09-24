اينوك تكشف عن تشكيلة زيوت تشحيم بحرية صديقة للبيئة

كشفت مجموعة اينوك، الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، عن تشكيلة زيوت تشحيم بحرية صديقة للبيئة من المتوقع لها أن تحفز جهود إزالة الكربون في القطاع البحري محلياً وعالمياً.

تم تطوير مجموعة زيوت التشحيم الجديدة انسجاماً مع التزام اينوك بحماية المسطحات المائية، حيث تساعد على الحد من تصريف مواد التشحيم الضارة في الممرات المائية وتقليل تأثيرها السلبي على المنظومة البحرية الأوسع.

ومع مراعاة المشهد التشريعي المتغير، تتضمن أحدث منتجات زيوت التشحيم البحرية المقبولة بيئياً لمجموعة اينوك زيوت أنابيب ستيرن، والزيوت الهيدروليكية، وزيوت التروس، والشحوم عالية الأداء. وقد تم تصميم هذه المنتجات خصيصاً لتلبية المتطلبات التنظيمية للتصريح العام للسفن، وهي لائحة أصدرتها وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) عام 2013 للحد من تصريف مواد التشحيم الضارة وخفض تأثيرها على الممرات المائية؛ وأيضاً قانون تصريف السفن العرضي، وهو إطار عمل خاص بالوكالة نفسها لتنظيم التصريف العرضي من السفن التجارية.

وقال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "بينما يتبع القطاع البحري إجراءات جوهرية لتحقيق هدف الحياد المناخي بحلول عام 2050، ستلعب تشكيلة زيوت التشحيم البحرية الجديدة دوراً مهماً في الحد بشكل كبير من التأثيرات البيئية عبر تطبيقاتها المختلفة، ذلك أن الكثير من زيوت التشحيم المستخدمة في السفن ينتهي بها المطاف مباشرةً في المياه. وتساهم مجموعة منتجاتنا الجديدة في حفز أجندة الاستدامة الوطنية مع استعداد الدولة لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28".

وأضاف الفلاسي: "على مدار السنين، حافظت مجموعة اينوك على التزامها بحماية البيئة؛ ولا تساهم مجموعة زيوت التشحيم البحرية الجديدة في توفير بيئة أنظف فحسب، وإنما تضمن كذلك تحقيق أعلى مستويات الأداء والموثوقية لمشغلي السفن".

تم تصميم مجموعة زيوت التشحيم البحرية التي تعتبر أكثر صداقة للبيئة من اينوك لتلبية متطلبات الأداء الأمثل في القطاع، مما يضمن لمشغلي السفن مراعاة اعتبارات المسؤولية البيئية وتحقيق التميز التشغيلي في آن واحد. وتتوافق هذه المنتجات مع العلامة البيئية للاتحاد الأوروبي (EcoLabel) المعترف بها عالمياً في اعتماد المنتجات التي تظهر تأثيراً بيئياً منخفضاً، مما يؤكد التزام اينوك بتعزيز استخدام زيوت التشحيم ذات التأثير البيئي المنخفض عبر المجتمع البحري العالمي.

وبالإضافة إلى مبادرات الاستدامة المستمرة، تهدف مجموعة اينوك إلى توسيع نطاق مبيعات زيوت التشحيم البحرية لتشمل أكثر من 300 ميناء بحلول عام 2025.