حمدان بن محمد يكلف محمد المري برئاسة اجتماعات مجلس إدارة شباب الأهلي

كلف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رئيس نادي شباب الأهلي، الفريق محمد أحمد المري عضو مجلس إدارة نادي شباب الأهلي، برئاسة اجتماعات مجلس إدارة النـادي خلال المرحلة المقبلة.

وبحسب الحساب الرسمي لمجلس دبي الرياضي عبر منصة "إكس" منح سمو الشيخ حمدان بن محمد

للفريق المري

ممارسة صلاحيات رئيس مجلس الإدارة المنصوص عليها في المادة (9) من القرار رقم (1) لسنة 2020 بشأن حوكمة الأندية الرياضية فـي إمارة دبي، وذلك إلى حين صدور أي توجيهات جديدة من سمو رئيس النادي في هذا الخصوص.

وتنفيذاً لأوامر سموه، فإن مجلس دبي الرياضي قد طلب من الفريق محمد أحمد المري بعقد اجتماع لمجلس الإدارة النادي بأسرع وقت، على النحو الذي يسهم في ضبط وحوكمة عمل نادي شباب الأهلي، وبما يتوافق مع التشريعات السارية بخصوص عمل الأندية.

وتنفيذا لتوجيهات سمو رئيس النادي يتضمن عمل مجلس إدارة نادي شباب الأهلي خلال الفترة المقبلة تشكيل مجلس إدارة شركة كرة القدم وتشكيل شركة قطاع الألعاب الرياضية، ووضع الخطط المالية الخاصة بموازنة النادي للموسم الرياضي 2023/2024 والاستدامة المالية لعمل النادي، وكذلك العمل على المحافظة وتعزيز الإنجازات الرياضية التي حققتها فرق النادي في كرة القدم وجميع الرياضات ولجميع الفئات العمرية، وتعزيز الأداء الاحترافي وتطوير الكفاءات الإدارية والفنية العاملة في فرق النادي.