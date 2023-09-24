دبي تشيد أول مسجد عائم في العالم



أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي اليوم، مشروع السياحة الدينية في الإمارة، الذي يُعنى بتنفيذ خطط وبرامج ومبادرات التي تخدم «السياحة الإسلامية»، متوقعة إسهام هذا المشروع في زيادة عدد السياح القادمين سنوياً إلى الإمارة بنسبة 3 %.



وكشفت الدائرة عن خطة لتشييد أول مسجد عائم في العالم في دبي، وتحديداً في القناة المائية تحت جسر التسامح، وسيتم الانتهاء من إنجازه في العام المقبل ليكون بمثابة أيقونة معمارية دينية متفردة لجذب السياح من الداخل والخارج سواء للمسلمين أو لغيرهم، وبتكلفة إجمالية تصل إلى نحو 55 مليون درهم.

جاء ذلك خلال مؤتمر عقدته الدائرة في مقرها أمس ترأسه أحمد خلفان المنصوري مستشار التواصل الحضاري، والدكتور عبدالله عبدالجبار استشاري رئيسي أبحاث، بحضور الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني مدير عام الدائرة، ومحمد علي بن زايد الفلاسي المدير التنفيذي لقطاع شؤون المساجد، الدكتور عمر محمد الخطيب المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإسلامية، أحمد خلفان المنصوري مستشار التواصل الحضاري ومحمد مصبح ضاحي المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري، ومديري الإدارات.



وأكد أحمد المنصوري أن مشروع السياحة الدينية في الإمارة يسهم في تعزيز موقع الامارة كنقطة جذب للزوار والسياح المسلمين وغير المسلمين، ويوفر فرصة للتعرف إلى الثقافة الإسلامية والعادات والقيم الإماراتية، ويعزز مكانة دبي السياحية والريادية ودعم استراتيجية دبي 2025 في جعلها الأكثر زيارة على مستوى العالم بحلول 2025، عطفا على تحقيق رؤية الدائرة في أن تكون الأفضل عالمياً إسلامياً وخيرياً، والاستغلال الأمثل لمواسم الطاعات مثل رمضان والأعياد.



وقال المنصوري: السياحة ثقافة، وهي من أهم عناصر جذب السياح والزوار والمستثمرين، وتوجد في دولتنا سياحة حاضنة لجميع الثقافات والأعراف، وتشكل واحة للتلاقي والتعارف والمحبة والتناغم بين هذه الأعراق، ناهيك عن الأمان وكرم الضيافة العربية التي يتميز بها شعبنا، والتي تعكس قيمنا وهويتنا الإسلامية، وعاداتنا العربية الأصيلة وشعبنا المضياف.



معالم سياحية

من جانبه عرض الدكتور عبدالله الجبار مسؤول في المشروع، أبرز معالم السياحة الدينية في الإمارة، ومنها المسجد العائم الذي ينتظر الانتهاء من التصميمات النهائية، حيث يتكون من 3 طوابق، الأول سيكون تحت الماء ومخصصا للصلاة ويتسع إلى 75 مصليا، والثاني قاعة متعددة الاستخدامات، والثالث معرضا إسلاميا، بتكلفة اجمالية تصل إلى نحو 55 مليون درهم، يتوقع الانتهاء منه العام المقبل، ليكون نقطة جذب سياحي وتحفة معمارية توفر للسائح تجربة فريدة.

معرض قرآني

وتحدث الدكتور عبد الجبار عن خطة لإنشاء «المعرض القرآني» الذي سيتم تشييده في أحد المساجد القائمة، ويمثل رحلة مصحف الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم رحمه الله من بداية الفكرة وحتى الكتابة وصولاً إلى النسخ الأخيرة الموزعة حول العالم، إضافة إلى مبادرة «إفطار دبي» في رمضان لجمع ممثلي الطوائف الدينية على مائدة واحدة.

ومن المشاريع الداعمة أيضا بحسب المتحدث، زيارة المساجد التاريخية والجديدة والمتميزة، تنفيذ فعاليات دينية واجتماعية مختلفة، تجمُّع لأهالي الأحياء الجديدة في إمارة دبي تحت مبادرة هلا رمضان والتي تشمل مجموعة برامج اجتماعية ورياضية وتثقيفية، المشاركة في الحديقة القرآنية، وإضافة جزء خاص بالطب النبوي.

كما تحدث عن إنشاء «سوق رمضان والعيد»، يتضمن إقامة أسواق ملاصقة لبعض المساجد الحيوية في دبي أو المراكز التابعة للدائرة بهدف استهداف السواح المسلمين وغير المسلمين، «وتعريفهم بعادتنا وتقاليدنا في الأعياد مع نشر البهجة والفرحة بينهم، إضافة إلى برامج مصاحبة لهم مثل الفتوى والاستشارات الدينية».

آليات التنفيذ



وترتكز خطوات المشروع على عدة ركائز وآليات للتنفيذ منها تحليل الجمهور المستهدف، وتحليل الوضع الحالي بتقييم المعالم والمزارات الدينية الحالية، ووضع الأهداف والرؤى، خطة التسويق والترويج بإقامة حملات تسويقية وتسهيلات تستهدف الزوار والمقيمين، والابتكار وتصميم تجارب سياحية مبتكرة، وتنفيذ مبادرات خيرية تساهم في دعم المجتمع، الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، دعم مشاريع الخير والعطاء، التقييم والتحسين المستمر، تحسين المرافق في البنية التحتية والمعالم الدينية وأخيراً التعاون المحلي والدولي لدعم تطوير السياحة الدينية في إمارة دبي، إضافة إلى الاستفادة من العلاقات الدولية وتبادل الخبرات في هذا المجال، لتعزيز جاذبية إمارة دبي كوجهة دينية عالمية.